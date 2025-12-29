Аршавину не нравится Кейн: «Ну просто какие его качества?»

Андрей Аршавин неожиданно высказался об игре форварда «Баварии» Гарри Кейна.
– Гарри Кейн – лучший нападающий сейчас?
– Ну, для «Тоттенхэма» – конечно.
– Нет, вообще во всем футболе.
– Холанд лучше. Но мне, если честно, вообще он [Кейн] не нравится. Я даже удивляюсь, за счет чего он столько много забил. Он большой игрок, но, понимаешь, я бы сейчас мог говорить: «Да, да, там, я восхваляю, всегда верил».
Я не ожидал, что он столько назабивает. Ну просто какие его качества? Я бы не сказал, что он может обыграть. Не сказал бы, что у него суперскорость, не сказать, что он супермощный.
Для меня просто откровение, что он стал именно таким. Я думал: «Ну да, будет забивать. Для «Тоттенхэма», средней команды, нормальный напад». Но я не ожидал, что он станет в целом великим нападающим.
- 32-летний Кейн в этом сезоне забил 30 голов в 25 матчах.
- В целом в составе «Баварии» он отличился 115 раз в 121 игре.
- Также у него 280 мячей за «Тоттенхэм».