Аршавину не нравится Кейн: «Ну просто какие его качества?»

Вчера, 22:55
1

Андрей Аршавин неожиданно высказался об игре форварда «Баварии» Гарри Кейна.

Гарри Кейн – лучший нападающий сейчас?

– Ну, для «Тоттенхэма» – конечно.

– Нет, вообще во всем футболе.

– Холанд лучше. Но мне, если честно, вообще он [Кейн] не нравится. Я даже удивляюсь, за счет чего он столько много забил. Он большой игрок, но, понимаешь, я бы сейчас мог говорить: «Да, да, там, я восхваляю, всегда верил».

Я не ожидал, что он столько назабивает. Ну просто какие его качества? Я бы не сказал, что он может обыграть. Не сказал бы, что у него суперскорость, не сказать, что он супермощный.

Для меня просто откровение, что он стал именно таким. Я думал: «Ну да, будет забивать. Для «Тоттенхэма», средней команды, нормальный напад». Но я не ожидал, что он станет в целом великим нападающим.

  • 32-летний Кейн в этом сезоне забил 30 голов в 25 матчах.
  • В целом в составе «Баварии» он отличился 115 раз в 121 игре.
  • Также у него 280 мячей за «Тоттенхэм».

Источник: ютуб-канал Fonbet
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Бавария Аршавин Андрей Кейн Гарри
ilya-ilya-google
1767040423
Кейну очень важно мнение Аршавина
Аршавину не нравится Кейн: «Ну просто какие его качества?»
