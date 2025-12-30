ЦСКА готовит трансфер за 50 миллионов, тренерское назначение в РПЛ, новое место работы Кержакова и другие новости

Кавани объявил о завершении карьеры
ЦСКА предложит 50 миллионов за нападающего – есть реакция клуба
«Зенит» заинтересовался чемпионом Аргентины
Махачкалинское «Динамо» назначило нового главного тренера, выплатив компенсацию
Стало известно решение «Спартака» по Бонгонда
ЦСКА близок к подписанию игрока «Фенербахче»
Подробности проекта масштабной реформы Кубка России
Главы двух клубов РПЛ получили ордена от Путина
Стало известно новое место работы Кержакова
ЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
Мостовой обсудил с гендиректором «Спартака» выбор нового тренера – ему назвали трех кандидатов
Источник: «Бомбардир»