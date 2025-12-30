Введите ваш ник на сайте
ЦСКА готовит трансфер за 50 миллионов, тренерское назначение в РПЛ, новое место работы Кержакова и другие новости

Сегодня, 01:27

Кавани объявил о завершении карьеры

ЦСКА предложит 50 миллионов за нападающего – есть реакция клуба

«Зенит» заинтересовался чемпионом Аргентины

Махачкалинское «Динамо» назначило нового главного тренера, выплатив компенсацию

Стало известно решение «Спартака» по Бонгонда

ЦСКА близок к подписанию игрока «Фенербахче»

Подробности проекта масштабной реформы Кубка России

Главы двух клубов РПЛ получили ордена от Путина

Стало известно новое место работы Кержакова

ЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России

Мостовой обсудил с гендиректором «Спартака» выбор нового тренера – ему назвали трех кандидатов

Пруцев не захотел возвращаться в «Спартак» из «Локомотива»
21:09
Мостовой отказал Талалаеву в возможности возглавить «Спартак»
20:39
1
«Манчестер Сити» перехватил трансферную цель «МЮ» и «Ливерпуля»
20:29
Карпин раскрыл, чем остался недоволен в 2025 году
19:40
1
Черданцев двумя словами сформулировал главную проблему «Спартака»
19:30
1
Артета рассматривает 8 футболистов для усиления состава «Арсенала»
19:07
1
Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Карраскаль заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
18:50
Мостовой назвал любимое новогоднее блюдо
18:36
9
Билялетдинов получил новую работу в «Локомотиве»
18:27
«Зенит» поспорит с «Атлетико» за бразильского защитника
18:18
1
Агент Захаряна отрицает болезнь игрока
20:54
Булыкин ответил, без чего не представляет новогоднюю ночь
20:16
Благоевич отреагировал на слухи о назначении в «Рубин»
20:00
Ребров рассказал, как экс-тренер «Спартака» закрутил роман со стюардессой
19:50
ВидеоКомментатор упал со стула от своей шутки про Газзаева: «Лучшая в моей жизни»
19:29
2
«Этого не будет»: в РФС признали, что сборная России не сыграет на ЧМ-2026
19:19
Артета рассматривает 8 футболистов для усиления состава «Арсенала»
19:07
1
Милевский объяснил, почему не стал как Роналду: «Мне надо выпить пива, вина»
19:02
1
Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Карраскаль заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
18:50
Мостовой назвал любимое новогоднее блюдо
18:36
9
Билялетдинов получил новую работу в «Локомотиве»
18:27
«Зенит» поспорит с «Атлетико» за бразильского защитника
18:18
1
Сафонов заявил о планах попробовать себя в другом виде спорта
17:59
2
ВидеоКарпин выбрал лучший гол сборной России в 2025 году
17:51
У двукратного победителя Лиги Европы парализовало левую часть лица
17:41
Акинфееву посоветовали закончить карьеру: «Рискует, что над ним будут смеяться»
17:31
9
Пономарев предложил переименовать футбол: «Он некрасивый сейчас»
17:17
2
Черданцев назвал единственную проблему ЦСКА
17:05
1
«Аль-Наср» Роналду сыграет с командой, ни разу не терявшей очки во внутреннем чемпионате
16:54
1
Агент Баринова уличил Генича во лжи
16:46
1
Селюк объяснил, почему Евсеева назначили в махачкалинское «Динамо»
16:32
Карпин охарактеризовал 2025 год для сборной России
16:24
ЦСКА улучшил предложение по Айдыну из «Фенербахче»
16:16
6
Павлюченко – об Аршавине: «Знаю, что у него всегда была мечта играть в «Тоттенхэме»
16:04
1
Агент: «Брага» может продать Салазара в любую страну, кроме России»
15:55
1
