Стало известно новое место работы Кержакова

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков возглавит СШОР «Зенит»

«43-летний воспитанник этой школы займет место ее многолетнего директора – 73-летнего Шейнина. В планах Александра привлечь к финансированию учреждения спонсоров, чтобы обеспечить детей и их тренеров лучшими условиями для развития», – написал журналист Иван Карпов.