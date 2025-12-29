Стало известно новое место работы Кержакова

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков возглавит СШОР «Зенит»
«43-летний воспитанник этой школы займет место ее многолетнего директора – 73-летнего Шейнина. В планах Александра привлечь к финансированию учреждения спонсоров, чтобы обеспечить детей и их тренеров лучшими условиями для развития», – написал журналист Иван Карпов.
- Кержаков выступал за «Зенит» в 2001–2006, 2010–2015 годах и в сезоне-2016/17.
- Последним местом его работы в качестве главного тренера был «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.