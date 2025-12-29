Введите ваш ник на сайте
Стало известно новое место работы Кержакова

Сегодня, 13:24
4

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков возглавит СШОР «Зенит»

«43-летний воспитанник этой школы займет место ее многолетнего директора – 73-летнего Шейнина. В планах Александра привлечь к финансированию учреждения спонсоров, чтобы обеспечить детей и их тренеров лучшими условиями для развития», – написал журналист Иван Карпов.

  • Кержаков выступал за «Зенит» в 2001–2006, 2010–2015 годах и в сезоне-2016/17.
  • Последним местом его работы в качестве главного тренера был «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.

Аршавин высказался о лишении гола за сборную 7
Судьбу звания лучшего бомбардира сборной России решат немцы 9
Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для них закончился» 3
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Semenycch
1767004932
Кержаков некорректно себя вёл в феврале 2022 года, много говорил лишнего, поэтому я против этого назначения!
alp
1767005681
а чего, этому гусю уже не "страшно" работать в России?
FCSpartakM
1767006657
Какие -то бесполезные проекты, если зенит не рассчитывает на молодых от слова совсем. Ну тип создайте альтернативную школу по типу Чертаново что ли тогда. Дайте Петербургу реально сторонний проект. Все равно бабки тратите не свои, а государства по сути.
