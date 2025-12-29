Сафонов предположил, какую команду возглавит Семак после «Зенита»

Агент Алексей Сафонов был бы не против увидеть Сергея Семака в сборной России после «Зенита».

– Семак действительно выжимает из этой команды все, что можно? Или у него тоже уже ослабла хватка?

– Семак, в принципе, классный специалист. Но складываются иногда такие ситуации, что команда от тренера устала и тренер – от команды.

– Наступил уже такой момент в «Зените»?

– Для таких выводов надо постоянно внутри команды находиться. Просто посчитайте, сколько после перехода в «Зенит» чемпионств Семак выиграл. Вроде уже догнал Олега Романцева.

– Пока нет. Но приблизился к бывшему наставнику «Спартака».

– И при этом только один раз второе место занял в чемпионате. Было бы более логично, если бы Семак из «Зенита» перешел в сборную, а не просто так его выгнали.