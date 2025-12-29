Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов предположил, какую команду возглавит Семак после «Зенита»

Сафонов предположил, какую команду возглавит Семак после «Зенита»

29 декабря 2025, 21:28
2

Агент Алексей Сафонов был бы не против увидеть Сергея Семака в сборной России после «Зенита».

– Семак действительно выжимает из этой команды все, что можно? Или у него тоже уже ослабла хватка?

– Семак, в принципе, классный специалист. Но складываются иногда такие ситуации, что команда от тренера устала и тренер – от команды.

– Наступил уже такой момент в «Зените»?

– Для таких выводов надо постоянно внутри команды находиться. Просто посчитайте, сколько после перехода в «Зенит» чемпионств Семак выиграл. Вроде уже догнал Олега Романцева.

– Пока нет. Но приблизился к бывшему наставнику «Спартака».

– И при этом только один раз второе место занял в чемпионате. Было бы более логично, если бы Семак из «Зенита» перешел в сборную, а не просто так его выгнали.

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • При нем команда взяла 6 чемпионств подряд.
  • Сборную России сейчас тренирует Валерий Карпин.

Еще по теме:
Семак назвал Кордобу лучшим игроком 2025 года и поставил Глушенкова ниже Педро 2
Червиченко: «Зенит» может вернуть золотые медали за счет административных действий или большого везения» 11
Назван игрок «Зенита», у которого не сложились отношения с Семаком 2
Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1767039519
Выжимает . выжимает это когда состав так себе и прыгает выше головы . а у Семака все годы его в Зените сильнейший состав в лиге ...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1767055561
УФА
Ответить
Главные новости
«Бомбардир» поздравляет с Новым годом! ⛄
Вчера, 20:00
17
Аршавин выбрал главного волшебника в истории футбола
Вчера, 19:47
7
Семин назвал команды, которые будут бороться за победу в РПЛ
Вчера, 19:35
1
Орлова удивил выбор нового главного тренера «Спартака»
Вчера, 19:10
5
ВидеоАкинфеев опубликовал новогоднее видеообращение
Вчера, 18:50
3
Модрич ответил, кто лучше – Месси или Роналду
Вчера, 18:36
«Меня не позвали никуда»: Аршавин вспомнил, как отмечал Новый год один дома
Вчера, 18:07
3
Медведев дал пожелание российскому футболу в 2026 году
Вчера, 17:31
30
Паршивлюк высказался об уходе из «Динамо»
Вчера, 17:20
3
Семин назвал главное разочарование 2025 года в России
Вчера, 17:01
2
Все новости
Все новости
Аленичев назвал любимое новогоднее блюдо
Вчера, 19:24
Мостовой пожелал «Спартаку» терпения в 2026 году
Вчера, 18:21
1
«Меня не позвали никуда»: Аршавин вспомнил, как отмечал Новый год один дома
Вчера, 18:07
3
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
Вчера, 17:53
6
ВидеоНовогоднее обращение Мусаева к болельщикам «Краснодара»
Вчера, 17:42
1
Медведев дал пожелание российскому футболу в 2026 году
Вчера, 17:31
30
Паршивлюк высказался об уходе из «Динамо»
Вчера, 17:20
3
Семин назвал главное разочарование 2025 года в России
Вчера, 17:01
2
Орлов – о современных комментаторах: «Режет слух обилие неправильных ударений в словах»
Вчера, 16:47
6
Отставка Гвардиолы, «Балтика» в топ-3, закрытие клуба РПЛ и другие футбольные предсказания на 2026 год
Вчера, 16:23
1
Абаскаль выступил с обращением в адрес «Спартака»
Вчера, 16:15
9
Мостовой заявил, что не готов работать в «Спартаке» бесплатно
Вчера, 15:55
1
Новогоднее обращение «Зенита»
Вчера, 15:22
5
Паршивлюк покидает «Динамо»
Вчера, 14:53
ФотоВалерий и Дарья Карпины выложили романтичное новогоднее фото
Вчера, 14:23
15
Стало известно, как ЦСКА будет использовать Гонду
Вчера, 13:59
4
Губерниев раскрыл, кто из футбольных деятелей разочаровал его в 2025 году
Вчера, 13:13
Сафонов: «Может, в «Зените» сделают мемориальное кладбище для загубленных российских игроков»
Вчера, 12:36
18
Кержаков пожаловался на отсутствие сна из-за новорожденного ребенка
Вчера, 12:24
1
Орлов прокомментировал обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
Вчера, 12:15
2
«Крылья Советов» купят капитана «Зенита-2»
Вчера, 11:59
Комментарий Воронова после трансфера в ЦСКА
Вчера, 11:38
2
ФотоЦСКА оформил 1-й зимний трансфер
Вчера, 11:09
9
Смолов выделил главные личные события 2025 года, упомянув драку в «Кофемании»
Вчера, 10:59
2
Новогодние мудрые жизненные советы от Орлова
Вчера, 10:35
1
Инсайд Мостового о поиске тренера для «Спартака»
Вчера, 10:20
1
Сафонов оценил обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
Вчера, 10:11
2
Червиченко назвал главное разочарование 2025 года: «Там все безнадежно»
Вчера, 00:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 