Махачкалинское «Динамо» назначило нового главного тренера

Вадим Евсеев стал главным тренером «Динамо Мх».

Его предыдущим местом работы был новороссийский «Черноморец».

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов заявил, что Евсеев хочет сделать клуб одним из лидеров РПЛ.

«Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста. А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское «Динамо» сильнее – чтобы клуб стал одним из лидеров российской Премьер-лиги. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба.

Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе – активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча», – сказал Газизов.