Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого

«Динамо» анонсировало участие в январском товарищеском турнире Dynamo Global Challenge.

«Все подробности расскажем после Нового года, а пока раскроем первую тайну: одним из соперников «Динамо» станет серебряный призeр чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа»!

Второго соперника – ещe одну команду из Китая – рассекретим чуть позже. Нас ждeт уникальное российско-китайское футбольное противостояние – такого в нашем футболе ещe не было!» – написали москвичи.