Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого

«Динамо» анонсировало участие в январском товарищеском турнире Dynamo Global Challenge.
«Все подробности расскажем после Нового года, а пока раскроем первую тайну: одним из соперников «Динамо» станет серебряный призeр чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа»!
Второго соперника – ещe одну команду из Китая – рассекретим чуть позже. Нас ждeт уникальное российско-китайское футбольное противостояние – такого в нашем футболе ещe не было!» – написали москвичи.
- «Динамо» проведет сборы в ОАЭ.
- «Шэньхуа» тренирует россиянин Леонид Слуцкий.
- Команда выступает в азиатской Лиге чемпионов.
Источник: телеграм-канал «Динамо»