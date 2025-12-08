Ари определил сильнейшего игрока «Спартака» в сезоне: «Лучший на поле»

Бывший форвард «Спартака» Ари назвал лучшего игрока команды в первой части сезона. По его мнению, это Маркиньос.
«Заметно, что в «Спартаке» хорошая атмосфера. Это видно по игре команды на поле. Я смотрел дерби, красно-белые выглядели круто. Как я уже говорил, «Спартак» – это большой клуб.
Кто сейчас лучший игрок команды? Маркиньос, однозначно. Он лучший на поле», – сказал Ари.
- Маркиньос провел в этом сезоне 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
- «Спартак» ушел на зимний перерыв на 6-м месте в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»