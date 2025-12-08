Мостовой назвал клуб, в который стоит перейти Сафонову: «Там помнят российских игроков»

Александр Мостовой прокомментировал дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ» в этом сезоне. Российский вратарь отыграл на ноль в матче против «Ренна» (5:0).

«Когда первую игру за семь месяцев играешь, то, конечно, это событие (смеется). Если бы Шевалье не получил травму, то Бог его знает, сколько месяцев мы бы еще ждали выхода Матвея на поле. Если он не выздоровеет, то Сафонов будет играть! Мы не знаем степень травмы.

Думаю, вряд ли Луис Энрике смотрит на политические проблемы. Он в прошлом великолепный футболист и в футболе разбирается. Если они покупают Шевалье за 20 с лишним миллионов, то, наверное, не просто так? Матвею сейчас просто нужно держать этот шанс и думать, что Шевалье не выздоровеет (смеется).

Уйти в аренду? Стоит уйти, однозначно. Играть-то надо всем! Матвей – молодой парень, у него впереди огромная футбольная жизнь, и ему хочется играть, и надо играть.

Перейти в «Страсбур»? Можно! Конечно, они помнят российских игроков. Еще бы там не помнили Мостового! Они могут позвать, как и любые клубы. Но не все решаются идти. И опять же, в «Страсбуре» ему никто не гарантирует игровое время. За него надо бороться», – сказал Мостовой.