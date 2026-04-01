Вратарь «Монако» отказался тренироваться после разговора с Головиным

Полузащитник «Монако» Александр Головин привел пример из личного опыта о ранимости современных молодых футболистов.
«Все поменялось. Молодые воспринимают критику иначе, чем это делали мы. Им очень тяжело, когда их критикуют.
Когда я был молодым, критика была неотъемлемой частью каждого дня. Но сейчас уже нельзя кричать на молодых.
Как-то я покритиковал молодого вратаря в «Монако». Он тяжело воспринял, ушел куда-то с поля, у него пропало желание тренироваться.
Не сказать, что я на него кричал или сказал что-то плохое. Просто вратарь допускал такие ошибки... Причем одну за одной, похожее действие. Перестань его делать – все будет нормально.
У нас был мини-турнир на тренировке – четыре команды по четыре человека. Ты же хочешь выиграть, а у тебя молодой вратарь начинает такое творить. Хотя и понимаю, что он только пришел», – рассказал Головин.
- Российский хавбек в «Монако» с 2018 года.
- Он забил 38 голов и сделал 46 ассистов в 262 матчах.
- В конце мая Головину исполнится 30 лет.
- Его контракт с монегасками действует до 30 июня 2029-го.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.