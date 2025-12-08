«Динамо» предложили вернуть Захаряна

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский считает, что клубу надо вернуть Арсена Захаряна. Бывший полузащитник московской команды выступает в «Сосьедаде».

«В следующем сезоне я бы вернул Арсена Захаряна в «Динамо». Там у него не получается. Вспомните, сколько пользы он приносил в «Динамо» – голы, пасы. Но того Захаряна сейчас нет.

Очевидно, что из «Динамо» уйдет несколько иностранцев в следующем сезоне. В команде должны быть россияне», – сказал Добровинский.