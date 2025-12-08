«Локомотив» лидирует в РПЛ по четырем статистическим показателям

«Локомотив» по итогам первой части сезона в РПЛ лидирует по нескольким показателям.

Московский клуб занимает первое место по числу забитых голов, ожидаемым голам, созданным голевым моментам и ударам в створ.

Лидеры РПЛ по голам:

1. «Локомотив» – 39

2. «Краснодар» – 37

3. «Зенит» – 34

4. ЦСКА – 30

5. «Динамо» – 27

Лидеры РПЛ по xG (ожидаемые голы):

1. «Локомотив» – 34,93

2. «Динамо» – 33,45

3. «Краснодар» – 33,15

4. «Зенит» – 33,1

5. ЦСКА – 28,66

Лидеры РПЛ по голевым моментам:

1. «Локомотив» – 75

2. «Краснодар» – 75

3. «Динамо» – 69

4. «Зенит» – 66

5. ЦСКА – 66

Лидеры РПЛ по ударам в створ:

1. «Локомотив» – 98

2. «Зенит» – 96

3. «Динамо» – 87

4. «Краснодар» – 81

5. ЦСКА – 78.