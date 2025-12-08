«Локомотив» лидирует в РПЛ по четырем статистическим показателям

«Локомотив» по итогам первой части сезона в РПЛ лидирует по нескольким показателям.
Московский клуб занимает первое место по числу забитых голов, ожидаемым голам, созданным голевым моментам и ударам в створ.
Лидеры РПЛ по голам:
1. «Локомотив» – 39
2. «Краснодар» – 37
3. «Зенит» – 34
4. ЦСКА – 30
5. «Динамо» – 27
Лидеры РПЛ по xG (ожидаемые голы):
1. «Локомотив» – 34,93
2. «Динамо» – 33,45
3. «Краснодар» – 33,15
4. «Зенит» – 33,1
5. ЦСКА – 28,66
Лидеры РПЛ по голевым моментам:
1. «Локомотив» – 75
2. «Краснодар» – 75
3. «Динамо» – 69
4. «Зенит» – 66
5. ЦСКА – 66
Лидеры РПЛ по ударам в створ:
1. «Локомотив» – 98
2. «Зенит» – 96
3. «Динамо» – 87
4. «Краснодар» – 81
5. ЦСКА – 78.
Источник: сайт РПЛ