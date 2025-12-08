Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство в матче «Спартак» – «Динамо».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 18-м туре чемпионата России. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым.

«Отдельно пройдусь по двум эпизодам с ВАР. За них неправильно что-то предъявлять арбитрам в поле. Первое – гол Тюкавина из офсайда. Тут мы снова возвращаемся к вопросам с трансляцией, и я делаю это уже почти каждый тур. Людям показали неправильную картинку! Как можно делать стоп-кадр не в момент контакта ноги и мяча, а при замахе? Офсайд – это момент передачи, когда нога с мячом контактирует. Вместо этого – повтор за несколько секунд до эпизода, и все начинают эти стоп-кадры разгонять по телеграм-каналам и ругаться. Только потом уже появились нормальные линии: Тюкавин в момент паса (именно контакта пасующего с мячом) был за линией офсайда. Это очевидно. Я не вижу повода не доверять офсайдным линиям.

Дальше – момент с отменой гола Маричаля. Никто не понял, зачем Танашеву вообще показывали такой повтор. Видимо, хотели, чтобы он посмотрел вмешательство Маухуба в игру. Но, во-первых, он был в очевидном офсайде. Во-вторых – касался мяча. Может, арбитры ВАР не увидели контакта Маухуба с мячом, поэтому решили позвать Танашева смотреть повтор на влияние форварда на эпизод. Оно тоже было – руки лежали на плече соперника, единоборство, а дальше ещe и в мяч сыграл. Кое-как всe-таки разобрались тут арбитры и правильно гол отменили», – сказал Федотов.