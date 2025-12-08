Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо»

Вчера, 21:17
4

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство в матче «Спартак» – «Динамо».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 18-м туре чемпионата России. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым.

«Отдельно пройдусь по двум эпизодам с ВАР. За них неправильно что-то предъявлять арбитрам в поле. Первое – гол Тюкавина из офсайда. Тут мы снова возвращаемся к вопросам с трансляцией, и я делаю это уже почти каждый тур. Людям показали неправильную картинку! Как можно делать стоп-кадр не в момент контакта ноги и мяча, а при замахе? Офсайд – это момент передачи, когда нога с мячом контактирует. Вместо этого – повтор за несколько секунд до эпизода, и все начинают эти стоп-кадры разгонять по телеграм-каналам и ругаться. Только потом уже появились нормальные линии: Тюкавин в момент паса (именно контакта пасующего с мячом) был за линией офсайда. Это очевидно. Я не вижу повода не доверять офсайдным линиям.

Дальше – момент с отменой гола Маричаля. Никто не понял, зачем Танашеву вообще показывали такой повтор. Видимо, хотели, чтобы он посмотрел вмешательство Маухуба в игру. Но, во-первых, он был в очевидном офсайде. Во-вторых – касался мяча. Может, арбитры ВАР не увидели контакта Маухуба с мячом, поэтому решили позвать Танашева смотреть повтор на влияние форварда на эпизод. Оно тоже было – руки лежали на плече соперника, единоборство, а дальше ещe и в мяч сыграл. Кое-как всe-таки разобрались тут арбитры и правильно гол отменили», – сказал Федотов.

Еще по теме:
Титов – о судействе в дерби: «В мое время и гол Тюкавина, и гол Маричаля засчитали бы» 1
Аршавин – о Гусеве и Романове: «Вместе в болото спустились» 5
Судейство в матче «Спартак» – «Динамо» назвали «позорищем» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Федотов Игорь
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1765218402
Ни убавить, ни прибавить...
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1765221943
Тянут Спартак и уже много лет
Ответить
Главные новости
Каррагер назвал позором слова Салаха про «Ливерпуль»
00:20
Мостовой назвал клуб, в который стоит перейти Сафонову: «Там помнят российских игроков»
Вчера, 23:40
Юран назвал российский клуб, который удивил его в этом сезоне
Вчера, 23:13
1
ФотоСтудент из Бенина назвал сына в честь «Факела»
Вчера, 23:00
Слот впервые прокомментировал скандальные слова Салаха
Вчера, 22:17
Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»
Вчера, 21:55
5
Титов предложил «Спартаку» на выбор трех тренеров
Вчера, 21:33
4
Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 21:17
4
Булыкин назвал провал года в РПЛ – это игрок «Зенита»
Вчера, 20:57
1
Ткаченко – про «Зенит»: «Клуб объявил об экономии, у «Газпрома» стало меньше денег»
Вчера, 20:43
5
Все новости
Все новости
Реакция Ловчева на поведение Кордобы в матче с ЦСКА
00:32
Ари определил сильнейшего игрока «Спартака» в сезоне: «Лучший на поле»
Вчера, 23:54
1
«Спартаку» предложили вернуть Карреру
Вчера, 23:28
1
Семин подвел итоги года для «Динамо»
Вчера, 22:46
Федотов оценил симуляцию Кордобы с ЦСКА: «Должен был получить карточку»
Вчера, 22:35
1
ФотоАндрей Мостовой отреагировал на получение премии «Джентльмен года»
Вчера, 22:21
Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»
Вчера, 21:55
5
Фото«Трeхкратный зимний чемпион»: «Краснодар» предложил перейти на систему «весна-осень»
Вчера, 21:43
1
Титов предложил «Спартаку» на выбор трех тренеров
Вчера, 21:33
4
«Он звезда»: Губерниев оценил скандальное поведение Кордобы
Вчера, 21:22
Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 21:17
4
Булыкин назвал провал года в РПЛ – это игрок «Зенита»
Вчера, 20:57
1
Ткаченко – про «Зенит»: «Клуб объявил об экономии, у «Газпрома» стало меньше денег»
Вчера, 20:43
5
Видео«Еду с мужиками в бар»: дочь Аленичева выложила провокационный пост про «Спартак»
Вчера, 20:35
18
Титов – о судействе в дерби: «В мое время и гол Тюкавина, и гол Маричаля засчитали бы»
Вчера, 20:30
3
Известна сумма, которую «Зенит» хочет получить от саудовских клубов за Кассьерру
Вчера, 20:15
1
Мостовой предложил «Спартаку» забрать игрока у «Локомотива»
Вчера, 19:53
2
«Это ни в какие ворота не лезет»: Семин выявил громадную проблему в российском футболе
Вчера, 19:40
3
«Локомотив» лидирует в РПЛ по четырем статистическим показателям
Вчера, 19:29
4
«Спартак» назвали главным разочарованием сезона в РПЛ
Вчера, 19:18
25
Представитель Захаряна прокомментировал информацию о возможном возвращении Арсена в «Динамо»
Вчера, 19:11
1
Кисляк оценил поведение Кордобы в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 18:50
4
Фото«Вот это поворот»: «Зенит» опубликовал фото с бывшей звездой клуба
Вчера, 18:37
5
ФотоГалицкому вручили специальную награду – за выдающийся вклад в развитие футбола
Вчера, 18:24
12
Губерниев прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА
Вчера, 18:20
7
Мостовой ответил на вопрос о лучшей команде года в РПЛ
Вчера, 17:56
2
«Динамо» предложили вернуть Захаряна
Вчера, 17:40
3
Президент РПЛ назвал лучшего футболиста в первой части сезона
Вчера, 17:27
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 