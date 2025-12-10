Радимов объяснил, что было не так с дерби «Спартак» – «Динамо»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

У «Динамо» отменили 2 гола.

«Спартак» остался на 6-м месте.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на 9-й строчке.

«Вот все говорят: дерби, да, интересно, интрига «Гусев-Романов». Но сколько брака допускали футболисты! Я такого не видел давно. Прости, диву даешься, в каких ситуациях терялись мячи. Или у меня какие-то завышенные ожидания? А у обеих команд игроки ого-го какого уровня, «Спартак» потратил десятки миллионов рублей, но те, кто рядом с ними, с тем же Барко, вообще не соответствуют этому уровню.

А ведь если делать команду, то делать именно команду, а не приглашать несколько звезд – а остальные ладно, пусть будут. Так что «Спартаку» надо менять очень многое и браться за дело с головой. То же самое про «Динамо» – есть игроки высокого уровня, а есть те, кто просто получает зарплату, живет в Москве, тренируется на хорошей базе.

Но это все профанация и обман . И если судить по нашему чемпионату, по этому дерби, ну вот посторонний приедет какой-нибудь специалист из Европы посмотрит и скажет, мол, какой же низкий у вас уровень чемпионата, если у вас вот такое дерби двух команд с такими вложениями, с такой инфраструктурой и историей», – сказал Радимов.