Глава «Спартака» оценил компетенцию спортивного директора Кахигао

Сергей Некрасов, генеральный директор «Спартака», высказался о работе спортивного директора Франсиса Кахигао.

«В России было много высококлассных, даже выдающихся тренеров. Относительно спортивных директоров, это моя уверенность, такого сильного спортивного директора не было. Работать с ним, смотреть с ним футбол – одно удовольствие. Я смотрел матч с «Динамо» с трибуны, слева от меня был спортивный директор и его заместитель, а справа было два выдающихся ветерана «Спартака». Комментарии относительно действий на поле, действий тренеров были абсолютно одинаковые. Кахигао – очень квалифицированный специалист, безусловно. Он очень уважаем на международном рынке, среди тренеров, среди футбольных агентов, это нам, безусловно, на руку.

Не он приглашал Деяна Станковича. Мне сложно сказать, какая его роль была в продлении контракта, но, безусловно, сейчас, скажем так, с него и с меня будет совсем другой спрос относительно того, как мы дойдем до конца сезона и будем двигаться дальше», – сказал Станкович.