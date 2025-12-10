Введите ваш ник на сайте
  • «С какой радости?»: Радимов не собирается делиться пивом с Соболевым

«С какой радости?»: Радимов не собирается делиться пивом с Соболевым

Сегодня, 14:28
3

Владислав Радимов высказался о своем споре с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.

  • Перед сезоном стороны поспорили на голы Александра.
  • Соболев утверждал, что забьет 20 голов. Радимов заявлял об обратном.
  • Сейчас на счету Александра 5 голов в сезоне.

«Перестаньте, Соболев и сам уже, по-моему, понимает, что он его не выиграет.

А насчет того, что мы вместе выпьем мое пиво, он глубоко заблуждается. Не дам я ему ни одной бутылки! Это с какой радости мы должны выпить его вместе? Ни за что!» – сказал Радимов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
