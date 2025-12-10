«С какой радости?»: Радимов не собирается делиться пивом с Соболевым

Владислав Радимов высказался о своем споре с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.

Перед сезоном стороны поспорили на голы Александра.

Соболев утверждал, что забьет 20 голов. Радимов заявлял об обратном.

Сейчас на счету Александра 5 голов в сезоне.

«Перестаньте, Соболев и сам уже, по-моему, понимает, что он его не выиграет.

А насчет того, что мы вместе выпьем мое пиво, он глубоко заблуждается. Не дам я ему ни одной бутылки! Это с какой радости мы должны выпить его вместе? Ни за что!» – сказал Радимов.