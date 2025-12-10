Глава «Спартака»: «Масштабных трат у нас не будет»

Сергей Некрасов, генеральный директор «Спартака», высказался о санкциях в отношении «Лукойла» в контексте клуба.

Я практически уверен, что поддержка нашим акционером и спонсором основным «Спартака» не снизится. Относительно покупок – это функция относительно того, какие у нас будут задачи. В моем понимании, таких масштабных задач и трат у нас не будет. Но «Лукойл «– очень серьезная компания, я как человек там десять лет отработавший и отвечавший за работу с банками, с рынками капитала и так далее, я вижу, что поддержка есть и будет. В этом плане, я сразу же успокоил и тренерский штаб, и того же спортивного директора, и футболистов.

Безусловно, санкции, это очень неприятно, но на клубе это сказывается только опосредованно. Есть обязательства со стороны руководства поддерживать клуб. Но эта поддержка должна основываться на потребностях именно клуба. Поэтому, в моменте, всe, что я могу сказать – я не вижу необходимости таких массовых вливаний», – сказал Некрасов.