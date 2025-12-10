Введите ваш ник на сайте
Глава «Спартака»: «Масштабных трат у нас не будет»

Сегодня, 15:39
5

Сергей Некрасов, генеральный директор «Спартака», высказался о санкциях в отношении «Лукойла» в контексте клуба.

Я практически уверен, что поддержка нашим акционером и спонсором основным «Спартака» не снизится. Относительно покупок – это функция относительно того, какие у нас будут задачи. В моем понимании, таких масштабных задач и трат у нас не будет. Но «Лукойл «– очень серьезная компания, я как человек там десять лет отработавший и отвечавший за работу с банками, с рынками капитала и так далее, я вижу, что поддержка есть и будет. В этом плане, я сразу же успокоил и тренерский штаб, и того же спортивного директора, и футболистов.

Безусловно, санкции, это очень неприятно, но на клубе это сказывается только опосредованно. Есть обязательства со стороны руководства поддерживать клуб. Но эта поддержка должна основываться на потребностях именно клуба. Поэтому, в моменте, всe, что я могу сказать – я не вижу необходимости таких массовых вливаний», – сказал Некрасов.

  • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.
  • Последнее чемпионство было в 2017 году.

Источник: телеграм-канал «Спартак информ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
...короче
1765373539
..."Эх, безрадостный же ты человек. И очень вредный! В каждый чугунок, понимаешь, тебе плюнуть надо!"(с)...
Ответить
Боцман59rus
1765373644
_ хочешь потерять деньги, вложи их в сельское хозяйство, равно как и выделить их на Спартаковские трансферы
Ответить
NewLife
1765374205
"В моем понимании, таких масштабных задач и трат у нас не будет" Существующих возможностей вполне хватает для борьбы за 6-е место. С такими умельцами как Денисов, Литвинов, Хлусевич, Рябчук, Джику, Максименко можно и за 7-е место не беспокоиться)(
Ответить
Everest13
1765374418
Добыча мусора будет не в масштабных пределах)))
Ответить
Foxitkuban
1765375236
Ну-ну, посмотрим.
Ответить
