Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев дал ответ критикам «примитивного футбола» «Балтики»

Талалаев дал ответ критикам «примитивного футбола» «Балтики»

Сегодня, 13:30
12

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев призвал критиков игры команды попробовать повторить ее результаты.

«Сейчас часто смотрю аналитику тренеров, которые работали и достигали результатов. Слышу от них, что «Балтика» играет просто и в достаточно примитивный футбол. Хочу призвать вас: попробуйте сделать так, чтобы у вас команды играли похоже», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров.
  • Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.

Еще по теме:
Определен календарь матчей Кубка России в марте
Появилось расписание 19-22 туров РПЛ 2
Талалаев назвал 2 неудачных матча «Балтики» в РПЛ в первой части сезона 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1765363290
Покажите мне человека, который скажет, что лучше в красивый футбол в ФНЛ играть, чем вот так в РПЛ
Ответить
Povedkin
1765363611
Балтика красавы.В первый же год выйдя из первой лиги в Премьер Лигу---Сыграли вничью с Зенитом и Краснодаром, два раза выиграли у Спартака.У них есть главное -- боевой дух.Тут всякие айболиды идут на..й
Ответить
Snek
1765364312
Палка о двух концах. Примитивно играют, потому что тренер средненький, но неплохой состав. С другой стороны, если примитивного футбола достаточно, то какой бы не был тренер и состав, он всё правильно делает.
Ответить
Интерес
1765364342
Какую составляющую(в позитивном смысле) игры "Балтики" не возьми-всё они в топе РПЛ на настоящий момент. Даже по умению много фолить, но без нанесения вреда здоровью соперников и своим удалениям.Вот и ответ. А "бывшие" тем и отличаются от действующих, что большинство из них и близко не получили аналогичного результата, в своей тренерской карьере.А кто добился чего-либо, те "осторожнее в выражениях" и более реалистичны в оценках.
Ответить
Главные новости
ВидеоВ Воронеже сносят легендарный ЦСП
16:07
1
Глава «Спартака»: «Масштабных трат у нас не будет»
15:39
5
Газизов высказался о поиске нового тренера для «Динамо Мх»
15:22
1
Реакция Игнашевича на предложение от «Динамо Мх»
15:13
3
ФотоБывший футболист «Зенита» возглавил «Нефтчи»
14:49
3
ФотоФанаты «Спартака» «пробили» выезд за европейский клуб
14:22
13
Фото«Балтика» объявила о 1-м зимнем трансфере – куплен воспитанник «Зенита»
14:04
2
Экс-игрок «Динамо» назвал провальный трансфер клуба
13:38
3
Талалаев дал ответ критикам «примитивного футбола» «Балтики»
13:30
12
Бубнов назвал задачу «Спартака» и «Динамо» в весенней части сезона
13:17
3
Все новости
Все новости
Силкин определил лучшего тренера РПЛ
16:38
«Играли 2 середняка»: Шалимов – о дерби «Спартак» – «Динамо»
16:14
Ташуев: «К сожалению, предложение от топ-клубов РПЛ не поступит российскому тренеру»
15:56
1
«С какой радости?»: Радимов не собирается делиться пивом с Соболевым
14:28
3
ФотоФанаты «Спартака» «пробили» выезд за европейский клуб
14:22
13
Генич определил лучшего игрока 1-й части сезона РПЛ
14:12
1
Фото«Балтика» объявила о 1-м зимнем трансфере – куплен воспитанник «Зенита»
14:04
2
Экс-игрок «Динамо» назвал провальный трансфер клуба
13:38
3
Талалаев дал ответ критикам «примитивного футбола» «Балтики»
13:30
12
Бубнов назвал задачу «Спартака» и «Динамо» в весенней части сезона
13:17
3
Тарханов назвал самого сильного русского нападающего в РПЛ
13:08
Махачкалинское «Динамо» хочет продать игрока за 5 миллионов евро
12:51
1
В «Урале» отреагировали на информацию о переходе Воронова в ЦСКА
12:30
ФотоПоявилось расписание 19-22 туров РПЛ
12:20
2
Быстров: «В «Локомотиве» будут делать все, чтобы Баринова не отдать и насрать сопернику»
12:07
5
Талалаев назвал 2 неудачных матча «Балтики» в РПЛ в первой части сезона
11:58
1
Бубнов назвал фаворита в борьбе за титул в РПЛ
11:26
2
Гендиректор «Спартака» – о болении за ЦСКА: «Никакой биполярочки у меня нет»
11:15
2
Гришин назвал отличия в игре ЦСКА при Челестини и Николиче
10:56
1
Корнеев назвал единственную позицию, которую можно усилить в «Краснодаре»
10:25
3
Талалаев заявил, что «Балтика» станет сильней после зимнего перерыва
09:58
11
«Динамо» сравнили с дырявым корытом
09:14
7
ФотоЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
08:46
2
Дубль клуба РПЛ могут закрыть после одного сезона
08:24
Гришин назвал три позиции, которые нужно усилить ЦСКА для борьбы за титул
08:13
2
Корнеев оценил вариант с Ивичем для «Спартака»
08:02
4
В России определили лучшего телеэксперта года
00:34
4
ВидеоБыстров воспроизвел знаменитую оскорбительную кричалку про себя
00:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 