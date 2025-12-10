Талалаев дал ответ критикам «примитивного футбола» «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев призвал критиков игры команды попробовать повторить ее результаты.
«Сейчас часто смотрю аналитику тренеров, которые работали и достигали результатов. Слышу от них, что «Балтика» играет просто и в достаточно примитивный футбол. Хочу призвать вас: попробуйте сделать так, чтобы у вас команды играли похоже», – сказал Талалаев.
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров.
- Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.
Источник: «Матч ТВ»