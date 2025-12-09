В России определили комментатора года

Газета «Комсомольская правда» провела традиционное вручение приза «Золотой микрофон». Он вручается лучшему комментатору года.

По итогам 2025 года награда досталась Михаилу Моссаковскому с «Матч ТВ».

«Мне очень приятно подняться на эту сцену, очень приятно получить эту награду, спасибо «Комсомольской правде» за нее и за тeплые слова. Мы очень много говорим в этом году про российский футбол, многое было сказано с душой про РПЛ в эфире «Матч ТВ», в эфире «МАТЧ ПРЕМЬЕР», но знаете, я этот приз не воспринимаю как личный. Это коллективная работа, как и футбол – коллективный вид спорта. Вчера на последнем матче года между «Краснодаром» и ЦСКА блестяще отработали Роман Нагучев и Александр Пойда.

Это действительно коллективный приз за работу на российском футболе, просто так получилось, что именно мне выпала честь получить его на этой сцене. Большое спасибо моим близким, моей семье, родителям и супруге, которая делит меня по выходным с РПЛ. Сейчас привезу этот приз, покажу зачем я уезжаю постоянно каждые выходные», – сказал Моссаковский.