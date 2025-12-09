Введите ваш ник на сайте
В России определили комментатора года

Вчера, 23:22
3

Газета «Комсомольская правда» провела традиционное вручение приза «Золотой микрофон». Он вручается лучшему комментатору года.

По итогам 2025 года награда досталась Михаилу Моссаковскому с «Матч ТВ».

«Мне очень приятно подняться на эту сцену, очень приятно получить эту награду, спасибо «Комсомольской правде» за нее и за тeплые слова. Мы очень много говорим в этом году про российский футбол, многое было сказано с душой про РПЛ в эфире «Матч ТВ», в эфире «МАТЧ ПРЕМЬЕР», но знаете, я этот приз не воспринимаю как личный. Это коллективная работа, как и футбол – коллективный вид спорта. Вчера на последнем матче года между «Краснодаром» и ЦСКА блестяще отработали Роман Нагучев и Александр Пойда.

Это действительно коллективный приз за работу на российском футболе, просто так получилось, что именно мне выпала честь получить его на этой сцене. Большое спасибо моим близким, моей семье, родителям и супруге, которая делит меня по выходным с РПЛ. Сейчас привезу этот приз, покажу зачем я уезжаю постоянно каждые выходные», – сказал Моссаковский.

  • Моссаковский работает на «Матч ТВ» со дня основания (с паузой на работу на Кипре).
  • Ранее комментатор работал на «НТВ-Плюс».
  • В прошлом году «Золотой микрофон» получил Станислав Минин с «Матч ТВ».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
рылы
1765312625
я бы павлу богданову дал награду, но его уже уволили. за комментарий века. когда был матч 7:1 - там, короче, при счёте 4:0 зенит отошёл назад, промес вдруг забил, чем взбесил зенит, который снова понёсся вперёд. за пару минут 3 убойнейших момента со штангами и перекладинами, просто в клочья рвали. и богданов произносит своё знаменитое: "лучше бы спартаг этот мяч не забивал" ))
Ответить
Интерес
1765313858
Лучший из худших.
Ответить
Loko_Roma
1765314244
Гешку забыли
Ответить
