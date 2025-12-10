Появилось расписание 19-22 туров РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала расписание турнира с 19-го по 22-й тур. Соревнование возобновится 27 февраля.
19-й тур
27 февраля (пятница)
19:30 «Зенит» – «Балтика»
28 февраля (суббота)
12:00 «Оренбург» – «Акрон»
14:30 «Динамо Мх» – «Рубин»
17:00 «Локомотив» – «Пари НН»
19:30 «Краснодар» – «Ростов»
1 марта (воскресенье)
14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»
16:30 «Сочи» – «Спартак»
19:00 «Ахмат» – ЦСКА
20-й тур
7 марта (суббота)
19:00 «Пари НН» – «Сочи»
8 марта (воскресенье)
12:00 «Оренбург» – «Зенит»
14:30 «Крылья Советов» – «Динамо Мх»
17:00 «Рубин» – «Краснодар»
19:30 ЦСКА – «Динамо»
9 марта (понедельник)
16:30 «Локомотив» – «Ахмат»
19:00 «Спартак» – «Акрон»
21-й тур
13 марта (пятница)
19:30 «Динамо Мх» – «Оренбург»
14 марта (суббота)
13:45 «Сочи» – «Краснодар»
16:00 «Зенит» – «Спартак»
18:15 «Ростов» – «Динамо»
20:30 «Балтика» – ЦСКА
15 марта (воскресенье)
14:00 «Акрон» – «Ахмат»
16:30 «Пари НН» – «Крылья Советов»
19:00 «Рубин» – «Локомотив»
22-й тур
21 марта (суббота)
13:45 «Ахмат» – «Ростов»
16:00 ЦСКА – «Динамо Мх»
18:15 «Краснодар» – «Пари НН»
20:30 «Балтика» – «Сочи»
22 марта (воскресенье)
13:45 «Оренбург» – «Спартак»
16:00 «Динамо» – «Зенит»
16:30 «Крылья Советов» – «Рубин»
19:00 «Локомотив» – «Акрон»