В «Урале» отреагировали на информацию о переходе Воронова в ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что его клуб не ведeт переговоры с ЦСКА по трансферу нападающего Максима Воронова.
«Я ничего не знаю о переходе Воронова в ЦСКА. Ничего не подписано, никто никуда не перешeл. Спросите у тех, кто пишет об этом. С ЦСКА нет никаких переговоров. Если что-то будет, мы сообщим на официальном сайте, но сейчас ничего нет», – сказал Иванов.
- По данным журналиста Ивана Карпова, Воронов будет получать в ЦСКА 350 тысяч евро за сезон и подпишет контракт с клубом до 2030 года. Также московский клуб дал игроку 20 миллионов рублей подъемных и купил квартиру для мамы футболиста в Тюмени.
- 18-летний Воронов в этом сезоне провел за «Урал» 15 матчей, забил 4 гола.
Источник: Metaratings.ru