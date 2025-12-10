В «Урале» отреагировали на информацию о переходе Воронова в ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что его клуб не ведeт переговоры с ЦСКА по трансферу нападающего Максима Воронова.

«Я ничего не знаю о переходе Воронова в ЦСКА. Ничего не подписано, никто никуда не перешeл. Спросите у тех, кто пишет об этом. С ЦСКА нет никаких переговоров. Если что-то будет, мы сообщим на официальном сайте, но сейчас ничего нет», – сказал Иванов.