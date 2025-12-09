Божович: «Россия сама предложит мне паспорт»

Бывший тренер нескольких клубов РПЛ Миодраг Божович не против стать гражданином России.
«Думаю, Россия скоро сама обратится ко мне и предложит получить паспорт. Я с уважением отношусь к этой возможности, люблю Россию и ее культуру. Не отказываюсь от своего желания получить российский паспорт.
Очень хочу как можно скорее приехать в Россию, но недавно у меня родилась дочка и моя жизнь изменилась на 180 градусов. На данный момент совершенно нет времени, чтобы посетить Москву. Очень жду момента, когда мы с женой сможем найти время и доехать до России», – сказал Божович.
- В России черногорский тренер работал с пермским «Амкаром», «Москвой», московскими «Динамо» и «Локомотивом», «Ростовом», тульским «Арсеналом» и самарскими «Крыльями Советов».
- Тренер брал Кубок России с «Ростовом» в 2014 году.
- Весной Божович покинул иранский «Эстегляль».
Источник: Sport24