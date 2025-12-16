Божович сказал, у кого будет больше поддержки фанатов, если «Спартак» и ЦСКА сыграют в Сербии

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о популярности «Спартака» и ЦСКА.

«Если в Сербии захотят провести матч «Спартак» – ЦСКА, любой стадион забьется под завязку. У «Спартака» точно будет на порядок больше фанатов, в цифрах такое даже смешно сравнивать. В России ситуация такая же: фанатов у «Спартака» гораздо больше, чем у ЦСКА.

«Спартак» – братская команда для «Црвены Звезды», а у них самая крупная фанатская база. 90% из них поддерживают и «Спартак» тоже», – сказал Божович.