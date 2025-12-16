Введите ваш ник на сайте
  Божович сказал, у кого будет больше поддержки фанатов, если «Спартак» и ЦСКА сыграют в Сербии

Божович сказал, у кого будет больше поддержки фанатов, если «Спартак» и ЦСКА сыграют в Сербии

16 декабря, 10:56
6

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о популярности «Спартака» и ЦСКА.

«Если в Сербии захотят провести матч «Спартак» – ЦСКА, любой стадион забьется под завязку. У «Спартака» точно будет на порядок больше фанатов, в цифрах такое даже смешно сравнивать. В России ситуация такая же: фанатов у «Спартака» гораздо больше, чем у ЦСКА.

«Спартак» – братская команда для «Црвены Звезды», а у них самая крупная фанатская база. 90% из них поддерживают и «Спартак» тоже», – сказал Божович.

  • В текущем сезоне ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 36 очками после 18 туров. «Спартак» идет 6-м с 29 баллами.
  • «Црвена Звезда» выиграла последние 8 чемпионатов Сербии подряд.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак ЦСКА Црвена Звезда Божович Миодраг
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765872910
црвена самый странный клуб, в нашем понимании. цвета красно-белые на эмблеме армейская звезда на груди написано газпром вот и думайте, как такое вообще могло получиться.
Ответить
Интерес
1765873633
"На порядок"-это в 10 десять раз больше,или меньше.Так что и в цифрах легко сравнивается это утверждение.
Ответить
alefreddy
1765890523
и это радует
Ответить
a_who
1765899187
Никто и не сомневается.
Ответить
zigbert
1765912916
Все вполне предсказуемо
Ответить
