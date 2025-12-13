Божович предложил «Спартаку» назначить тренерский дуэт

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович сказал, кто должен стать следующим тренером «Спартака».
«Считаю, «Спартак» должны возглавить Юран и Мостовой. Уже всем дали шанс поработать, а почему бы не дать им? Они оба – легенды клуба. Если они возглавят «Спартак», лично с удовольствием за этим понаблюдаю. Думаю, и фанаты тоже. Хуже клубу от их назначения точно не будет», – сказал Божович.
- С 11 ноября Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Станковича.
- Красно-белые с 29 очками занимают 6-е место в РПЛ после 18 туров.
Источник: Sport24