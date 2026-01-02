Введите ваш ник на сайте
Глушаков – об отказе от алкоголя: «А зачем?»

2 января, 22:33
3

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о здоровом образе жизни и вредных привычках.

– Видели фотографию Роналду, в какой он находится физической форме? Хотите так же выглядеть?

– У всех свои цели. Он молодец, что следит за собой – ему это по кайфу. Главное – быть в нормальном состоянии и не зарастать жиром.

– Карпин говорил: «Раньше игроки пили, курили и играли, а сейчас ведут здоровый образ жизни и не играют». Ваше поколение сильно отличается по образу жизни от нынешнего, которое ведет здоровый образ жизни?

– Да, отличается, но нынешнему поколению это не помогает играть в футбол. Каждый сам знает свой организм.

Бывало, я чересчур следил за ним, но мне это не шло на пользу: ты думаешь обо всем, помимо футбола – меньше употребляешь сахар, следишь за сном и другими вещами.

Но ты футболист и должен думать о футболе, голах и победах. Жесткий контроль над здоровьем – это одна из маленьких частиц, которая может тебе помочь.

– В чем вы себя ограничивали во время карьеры?

– Да ни в чем. Нормально готовился, мог позволить себе и пиво, но в разумном количестве. Если выпьешь перед игрой бокал вина, хуже точно не будет.

Гуренко рассказывал, что за день до игры Капелло [в «Роме»] разрешал игрокам съесть кусок мяса и выпить вина – люди выходили и нормально играли. Помогает много тренироваться.

– Вы бы смогли полностью отказаться от алкоголя?

– А зачем? Я не задумывался об этом. Какая цель?

– Не вредить здоровью.

– У каждого своя судьба. Можно не пить, не гулять и не курить – и умереть в 35-40 лет. А есть те, кто курит, играет в футбол – и живет до 90 лет. Все должно в меру, нельзя ни с чем перебирать.

  • Игровая карьера Глушакова на взрослом уровне продлилась с 2005 по 2025 годы.
  • В 2013–2019 годах он играл за «Спартак», в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок России.
  • Глушаков – воспитанник «Локомотива».

Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neim
1767398712
Все правильно, а зачем ? На Бомбардире всë равно и так трезвых аналитиков днем с огнем не сыщешь ))).
Ответить
subbotaspartak
1767411250
Действительно...
Ответить
zigbert
1767454476
Пожалуй наиболее напрашивающийся ответ.
Ответить
