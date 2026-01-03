Введите ваш ник на сайте
Ловчев пожелал «Спартаку» найти своего Галицкого

3 января, 00:24
17

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев обратился к руководству московского клуба.

– Что бы в футбольном плане пожелали на Новый год одному из коллег?

– Обратился бы к боссам «красно-белых». Хотелось бы, чтобы в клубе не так часто меняли наставников.

Во времена правления Леонида Федуна, по-моему, по два человека за сезон убирали. Так команды не создаются.

Отвечая на ваш вопрос: желаю «Спартаку» найти своего Сергея Галицкого.

  • Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
  • Сообщалось, что спартаковцы хотят пригласить тренера «Пафоса» Хуана Kарлоса Карседо.

Еще по теме:
Ловчев сказал, как изменился «Краснодар» после чемпионства
Ловчев – о новом тренере «Спартака»: «Приехал очередной Старик Хоттабыч» 17
Ловчев высказался о возможном назначении Моуринью в «Спартак» 9
Источник: RT
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Ловчев Евгений Галицкий Сергей
Комментарии (17)
subbotaspartak
1767410771
Табунами Галицкие бродят, Но в Тарасовку не заходят, Такие у нас не водятся, А иноземные рОдятся...
Ответить
Красногвардейчик
1767414454
Был Федун же
Ответить
Garrincha58
1767418746
В России больше таких нет. Тут сразу три составлящих совпало. Он любит футбол щедрый и богатый. Где такого ещё найти?
Ответить
Semenycch
1767421809
Это нереально!
Ответить
suchi-69
1767426868
Зарембу вернуть с трусами
Ответить
FCSpartakM
1767428566
Галицкий, который убрал Ивича, который шел за чемпионством и поставил более угодного Мурадика. Галицкий, когда была конкурентно способная среда выиграл примерно ничего. Ну такое себе. Современный РПЛ -это скорее про то, что пойдет или нет. Системности нет ни у кого,хотя и Краснодар к ней ближе всего.Но это все тот же клуб, который в больших матчах не в футбол играет, а в бей-беги с оторви ноги
Ответить
Foxitkuban
1767432995
Тут сначала "боссов" менять нужно, а потом уже и за остальное браться. С такими управленцами, Спартаку ничего хорошего не светит.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1767433413
В Пердиве они определятся. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1767440145
Подтасовка против истины. Галицкий "родил своё дитя" и пока относится к нему аналогично.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1767443369
В банках и нефтяных кампаниях галицкие не водятся. (( """""
Ответить
