Ловчев пожелал «Спартаку» найти своего Галицкого

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев обратился к руководству московского клуба.

– Что бы в футбольном плане пожелали на Новый год одному из коллег?

– Обратился бы к боссам «красно-белых». Хотелось бы, чтобы в клубе не так часто меняли наставников.

Во времена правления Леонида Федуна, по-моему, по два человека за сезон убирали. Так команды не создаются.

Отвечая на ваш вопрос: желаю «Спартаку» найти своего Сергея Галицкого.