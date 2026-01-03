Ловчев пожелал «Спартаку» найти своего Галицкого

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев обратился к руководству московского клуба.
– Что бы в футбольном плане пожелали на Новый год одному из коллег?
– Обратился бы к боссам «красно-белых». Хотелось бы, чтобы в клубе не так часто меняли наставников.
Во времена правления Леонида Федуна, по-моему, по два человека за сезон убирали. Так команды не создаются.
Отвечая на ваш вопрос: желаю «Спартаку» найти своего Сергея Галицкого.
- Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
- Сообщалось, что спартаковцы хотят пригласить тренера «Пафоса» Хуана Kарлоса Карседо.
