Ловчев – о «Спартаке»: «Можно забыть о титулах»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев объяснил, почему московская команда сейчас неспособна бороться за трофеи.

– Что делать «Спартаку», который идет шестым?

– В первую очередь разобраться в системе управления, убрать суматоху в руководстве. Непонятно, кто принимает решение о тренере, о составе.

У меня ощущение, что владельцы и руководители не понимают, куда надо двигаться. Пока в «Спартаке» всe так, как сейчас, можно забыть о титулах.

По игре – качество есть, но всe как‑то разобрано, будто каждый действует за счет своих сильных качеств, а командной игры нет. Так чемпионство не взять, коллектив должен быть, команда.

В связи с травмой Бабича нужно усиливать защиту, есть проблемы в этой линии. Ну и в атаке сейчас больше решают номинальные полузащитники Барко и Жерсон, а Угальде и Гарсия пока так и не поймали свою игру.