Ловчев определил команды РПЛ, которые разыграют чемпионство в 2026 году

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге-2025/26.
– ЦСКА – в списке претендентов на чемпионство?
– Все будет зависеть от работы на рынке зимой. Будет усиление – могут и зацепиться за чемпионство, плюс ЦСКА в Кубке традиционно заходит далеко.
На данный момент не могу сказать, что ЦСКА поборется с «Зенитом» и «Краснодаром», сейчас нет глубины состава.
– За счет чего «Краснодар» второй год подряд заканчивает в статусе зимнего чемпиона?
– У «Краснодара» сильные игроки и уже устоявшиеся связи между ними, состав практически не меняется последние годы. Это сейчас главный претендент на чемпионство, наравне с «Зенитом» – они и разыграют трофей.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками в 18 турах.
- Вторым идет «Зенит» с 39 баллами.
- Далее расположились «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35), «Спартак» (29).
Источник: «Матч ТВ»