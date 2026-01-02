Ловчев определил команды РПЛ, которые разыграют чемпионство в 2026 году

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге-2025/26.

– ЦСКА – в списке претендентов на чемпионство?

– Все будет зависеть от работы на рынке зимой. Будет усиление – могут и зацепиться за чемпионство, плюс ЦСКА в Кубке традиционно заходит далеко.

На данный момент не могу сказать, что ЦСКА поборется с «Зенитом» и «Краснодаром», сейчас нет глубины состава.

– За счет чего «Краснодар» второй год подряд заканчивает в статусе зимнего чемпиона?

– У «Краснодара» сильные игроки и уже устоявшиеся связи между ними, состав практически не меняется последние годы. Это сейчас главный претендент на чемпионство, наравне с «Зенитом» – они и разыграют трофей.