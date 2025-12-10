Гришин назвал отличия в игре ЦСКА при Челестини и Николиче

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре команды в этом и прошлом сезонах.

«Это разные модели. Если Николич играл от обороны, то Челестини через атаку. На глаз лучше футбол Челестини, по результату – Николича. Его команда почти не пропускала. Но сейчас на команду смотреть приятнее», – сказал Гришин.