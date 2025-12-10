Гришин назвал отличия в игре ЦСКА при Челестини и Николиче

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре команды в этом и прошлом сезонах.
«Это разные модели. Если Николич играл от обороны, то Челестини через атаку. На глаз лучше футбол Челестини, по результату – Николича. Его команда почти не пропускала. Но сейчас на команду смотреть приятнее», – сказал Гришин.
- Фабио Челестини сменил Марко Николича на посту главного тренера ЦСКА в июне.
- В прошлом сезоне команда заняла 3-е место в РПЛ и победила в FONBET Кубке России.
- В этом сезоне красно-синие ушли на зимний перерыв на 4-й позиции в чемпионате России. В Кубке команда вышла в 1/2 финала Пути РПЛ, где сыграет с «Краснодаром».
Источник: «Матч ТВ»