Гришин назвал отличия в игре ЦСКА при Челестини и Николиче

Сегодня, 10:56
1

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре команды в этом и прошлом сезонах.

«Это разные модели. Если Николич играл от обороны, то Челестини через атаку. На глаз лучше футбол Челестини, по результату – Николича. Его команда почти не пропускала. Но сейчас на команду смотреть приятнее», – сказал Гришин.

  • Фабио Челестини сменил Марко Николича на посту главного тренера ЦСКА в июне.
  • В прошлом сезоне команда заняла 3-е место в РПЛ и победила в FONBET Кубке России.
  • В этом сезоне красно-синие ушли на зимний перерыв на 4-й позиции в чемпионате России. В Кубке команда вышла в 1/2 финала Пути РПЛ, где сыграет с «Краснодаром».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Гришин Александр Челестини Фабио
Интерес
1765356163
Видимо, этого специалиста опять выгнали из ЦСКА.В чём результат Николича ЛУЧШЕ??? После 18 тура в 2024 году ЦСКА набрал 31 очко, одержал 9 побед, при 4 ничьих и 5 поражениях, забил 28, пропустил 14. Шестое место. После 18 тура в 2025 году ЦСКА набрал 36 очков,одержал 11 побед, при 3 ничьих и 4 поражениях, забил 30 и пропустил 17.Четвёртое место. Совершенно очевидный атакующий крен команды Челестини и достигнутый более высокий результат, чем у Лысого.Кроме пропущенных-всё у Челестини в плюсе (так и забито на два больше, при отсутствии нападающих)!!!
