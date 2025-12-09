Введите ваш ник на сайте
Прощальная речь Биджиева после отставки из «Динамо Мх»

Вчера, 22:45

Уже бывший главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев прокомментировал отставку.

«Дорогие дагестанцы и все, кто болеет за махачкалинское «Динамо»!

Как уже объявил ранее, я покидаю пост главного тренера команды.

Мы сегодня обсудили мое заявление об отставке с руководством клуба. Беседа получилась очень теплой, конструктивной, в том же ключе, как и все наше предыдущее взаимодействие с президентом клуба и генеральным директором за время моей работы в «Динамо». Я повторно озвучил мотивы своего решения.

Можно назвать не один фактор, повлиявший на то, что «Динамо», как я считаю, недобрало очки в первой части сезона вопреки тому, на что имело право рассчитывать. Но, так или иначе, я остаюсь ответственным за результат. Если мы честны перед собой и друг перед другом, то нужные решения лежат на поверхности. И не приходится принуждать себя к ним. Даже если эти решения неприятны для тебя лично. А решение подать в отставку – очень непростое для меня. Не потому, что лишаюсь возможности работать в клубе Российской Премьер-Лиги, – это ни секунды за два года в «Динамо» не было доминантой для меня, – а потому, что жаль покидать семью, которой стала для меня команда.

Как клуб «Динамо» – уникальный проект, а как команда – именно семья, в которой особенная аура теплоты и взаимной поддержки. Эта атмосфера, которую создают старожилы команды и которой сразу проникаются и новички, позволяет нам всегда быть едиными, изо всех сил биться на поле друг за друга и за наших болельщиков.

Надо ли говорить, что я бесконечно благодарен каждому в клубе и команде? Вы всегда вели себя в высшей степени достойно и профессионально, работали в интересах общего дела, многим жертвуя ради команды.

Крепко обнимаю своих ребят-динамовцев, тренерский штаб, наш замечательный персонал команды, работников клуба и клубной тренировочной базы, а также настоящих болельщиков, любящих команду.

Очень благодарен главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову, президенту клуба Гаджи Муслимовичу Гаджиеву и генеральному директору Шамилю Камиловичу Газизову за ту поддержку, которую от них всегда получал.

Я уверен, что махачкалинское «Динамо» продолжит развиваться и очень скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Потому что у него сильные руководители, глубоко понимающие футбол, и потому, что Дагестан – футбольный регион с удивительно талантливыми людьми. А еще потому, что «это «Динамо» Махачкала, детка»!

С уважением и благодарностью ко всем, кто любит махачкалинское «Динамо», Хасанби Биджиев».

  • Махачкалинский клуб занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками после 18 туров.
  • Безвыигрышная серия «Динамо Мх» достигла 5 матчей подряд во всех турнирах. Команда не забивает в последних 4 играх в РПЛ.
  • 59-летний Биджиев возглавлял команду с февраля 2024 года.

Источник: телеграм-канал «Динамо Мх»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Биджиев Хасанби
