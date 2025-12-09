Финансовые подробности трансфера Воронова в ЦСКА: зарплата, подъемные и квартира маме

Форвард «Урала» Максим Воронов переходит в ЦСКА. Раскрыты финансовые аспекты трансфера.
«Воронов в ЦСКА до 2030 года: зарплата 350 тысяч евро за сезон. В ближайшие дни 18-летний форвард «Урала» пройдет медобследование для подписания контракта с ЦСКА. При этом существует вероятность, что Максима после трансфера оставят арендоваться в Екб до конца сезона.
Это не исключает ситуации, когда Воронов поедет на сборы с «армейцами», чтобы конкурировать с Тамерланом Мусаевым.
ЦСКА дал Воронову 20 миллионов рублей подъемных + клуб купил квартиру для мамы футболиста в Тюмени», – написал источник.
- 18-летний Воронов в этом сезоне провел за «Урал» 15 матчей, забил 4 гола.
- Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
- Срок его контракта с «Уралом» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова