Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Финансовые подробности трансфера Воронова в ЦСКА: зарплата, подъемные и квартира маме

Финансовые подробности трансфера Воронова в ЦСКА: зарплата, подъемные и квартира маме

Вчера, 22:16
3

Форвард «Урала» Максим Воронов переходит в ЦСКА. Раскрыты финансовые аспекты трансфера.

«Воронов в ЦСКА до 2030 года: зарплата 350 тысяч евро за сезон. В ближайшие дни 18-летний форвард «Урала» пройдет медобследование для подписания контракта с ЦСКА. При этом существует вероятность, что Максима после трансфера оставят арендоваться в Екб до конца сезона.

Это не исключает ситуации, когда Воронов поедет на сборы с «армейцами», чтобы конкурировать с Тамерланом Мусаевым.

ЦСКА дал Воронову 20 миллионов рублей подъемных + клуб купил квартиру для мамы футболиста в Тюмени», – написал источник.

  • 18-летний Воронов в этом сезоне провел за «Урал» 15 матчей, забил 4 гола.
  • Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
  • Срок его контракта с «Уралом» рассчитан до середины 2027 года.

Еще по теме:
«Спартак» может перехватить трансфер игрока у ЦСКА 31
Президент «Урала» высказался о возможном трансфере Воронова в ЦСКА 1
ЦСКА подпишет игрока из Первой лиги 1
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Урал ЦСКА Воронов Максим
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765309793
квартиру маме в тюмени, квартиру себе в москве на подъёмные, либо шикарную квартиру через год, когда к подъёмным плюсанёт зарплату. жизнь удалась, по сути.
Ответить
Интерес
1765310310
Дурдом,что скажешь...Это щенку, а какие подъёмные будут цепному псу Баринову,для переезда из одного района огромной Москвы в другой?
Ответить
BRO_football
1765312259
Это пздц! Не такого усиления мы ждали!
Ответить
Главные новости
«Спартак» реконструирует «Лукойл Арену»
Вчера, 23:09
3
71-летний Тарханов близок к возвращению к тренерской работе
Вчера, 22:32
3
Финансовые подробности трансфера Воронова в ЦСКА: зарплата, подъемные и квартира маме
Вчера, 22:16
3
ФотоЗаявление «Динамо Мх» насчет отставки Биджиева
Вчера, 22:05
Клуб РПЛ останется без зарплаты на 2-3 месяца
Вчера, 21:40
8
Российский тренер привел команду к титулу в Таджикистане
Вчера, 21:12
1
Станкович близок к возвращению к работе
Вчера, 20:58
1
Глава «Спартака»: «Мы самый популярный клуб России и Восточной Европы»
Вчера, 20:47
26
«Акрон» установил для «Динамо» ценник на Тедеева
Вчера, 20:11
4
Раскрыта зарплата Соболева в «Зените»
Вчера, 19:41
15
Все новости
Все новости
Титов объяснил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:05
Агент прокомментировал будущее спартаковца Денисова
Вчера, 23:52
Божович: «Россия сама предложит мне паспорт»
Вчера, 23:39
2
В России определили комментатора года
Вчера, 23:22
3
Прощальная речь Биджиева после отставки из «Динамо Мх»
Вчера, 22:45
Комментарий ЦСКА по судейству в матче с «Краснодаром»
Вчера, 22:25
2
«Спартаку» дали дорожную карту, чем заняться в ближайшие дни
Вчера, 21:57
3
Глава «Спартака»: «Мы самый популярный клуб России и Восточной Европы»
Вчера, 20:47
26
ВидеоВоспитанник «Спартака» Паршивлюк рьяно настраивал «Динамо» на матч против красно-белых
Вчера, 20:39
2
В «Локо» назвали страну, где проведут все зимние сборы
Вчера, 20:24
«Акрон» установил для «Динамо» ценник на Тедеева
Вчера, 20:11
4
Раскрыта зарплата Соболева в «Зените»
Вчера, 19:41
15
Директор «Спартака» высказался о Мостовом: «Всегда им восхищался»
Вчера, 19:28
1
Глушаков рассказал о конфликте с Павлюченко: «В раздевалке мне чуть не щелкнул»
Вчера, 19:18
8
Семин назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ
Вчера, 19:10
3
«Спартак» выступил с обращением в адрес болельщиков
Вчера, 18:50
17
ФотоАкинфеев подвел итоги года: «Добавить бы ещe один трофей в эту коллекцию»
Вчера, 18:36
В «Спартаке» ответили, кто ответственен за продление контракта со Станковичем
Вчера, 18:25
5
Погребняк определил двух лучших футболистов сезона в РПЛ
Вчера, 18:17
«Россияне тоже есть в списке»: в «Спартаке» высказались о поиске нового тренера
Вчера, 17:50
2
«Спартак» и «Динамо» назвали главными разочарованиями сезона
Вчера, 17:40
Генич охарактеризовал Кордобу двумя словами после его поведения с ЦСКА
Вчера, 17:30
11
Глава РПЛ выделил двух лучших тренеров сезона
Вчера, 17:15
Назван трансфер «Динамо» при Карпине, против которого был Бувач
Вчера, 17:12
1
Орлов назвал игрока «Зенита» с двумя сердцами
Вчера, 16:50
2
«Меня назвали горячей красоткой»: дочь Аленичева прокомментировали свои фото
Вчера, 16:37
9
Названа причина, по которой Черчесов не возглавит «Спартак» и «Динамо»
Вчера, 16:19
12
Заболотный может покинуть «Спартак» – его хотят подписать четыре клуба РПЛ
Вчера, 16:15
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 