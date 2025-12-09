Финансовые подробности трансфера Воронова в ЦСКА: зарплата, подъемные и квартира маме

Форвард «Урала» Максим Воронов переходит в ЦСКА. Раскрыты финансовые аспекты трансфера.

«Воронов в ЦСКА до 2030 года: зарплата 350 тысяч евро за сезон. В ближайшие дни 18-летний форвард «Урала» пройдет медобследование для подписания контракта с ЦСКА. При этом существует вероятность, что Максима после трансфера оставят арендоваться в Екб до конца сезона.

Это не исключает ситуации, когда Воронов поедет на сборы с «армейцами», чтобы конкурировать с Тамерланом Мусаевым.

ЦСКА дал Воронову 20 миллионов рублей подъемных + клуб купил квартиру для мамы футболиста в Тюмени», – написал источник.