«Спартак» может перехватить трансфер игрока у ЦСКА

«Спартак» следит за нападающим «Урала» Максимом Вороновым.
Представитель красно-белых наблюдал за форвардом в матче 21-го тура Первой лиги между екатеринбуржцами и ульяновской «Волгой» (0:0).
Ранее сообщалось, что интерес к Воронову проявляет ЦСКА. Красно-синие зимой собирались подписать с нападающим контракт сроком на 3,5 года.
- 18-летний Воронов в этом сезоне провел за «Урал» 15 матчей, забил 4 гола.
- Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
- Срок его контракта с «Уралом» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: Legalbet