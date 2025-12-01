«Спартак» может перехватить трансфер игрока у ЦСКА

«Спартак» следит за нападающим «Урала» Максимом Вороновым.

Представитель красно-белых наблюдал за форвардом в матче 21-го тура Первой лиги между екатеринбуржцами и ульяновской «Волгой» (0:0).

Ранее сообщалось, что интерес к Воронову проявляет ЦСКА. Красно-синие зимой собирались подписать с нападающим контракт сроком на 3,5 года.