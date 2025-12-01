Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» может перехватить трансфер игрока у ЦСКА

Сегодня, 08:52
17

«Спартак» следит за нападающим «Урала» Максимом Вороновым.

Представитель красно-белых наблюдал за форвардом в матче 21-го тура Первой лиги между екатеринбуржцами и ульяновской «Волгой» (0:0).

Ранее сообщалось, что интерес к Воронову проявляет ЦСКА. Красно-синие зимой собирались подписать с нападающим контракт сроком на 3,5 года.

  • 18-летний Воронов в этом сезоне провел за «Урал» 15 матчей, забил 4 гола.
  • Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
  • Срок его контракта с «Уралом» рассчитан до середины 2027 года.

Еще по теме:
Президент «Урала» высказался о возможном трансфере Воронова в ЦСКА
ЦСКА подпишет игрока из Первой лиги 1
ЦСКА согласовал трансфер нападающего 14
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Урал Спартак ЦСКА Воронов Максим
Рекомендуем
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1764572415
А чем он так хорош? Всего 4 гола.. У собственного Массалыги почти нет шансов играть.
Ответить
Интерес
1764573926
В своих не верят, а берут таких же на стороне. Чтобы работу своего сектора показать и оправдать.
Ответить
BVG4
1764576272
Срамтак-гиена РПЛ. Не столь сами взращивают или охотятся, сколько ищут у кого чего-нибудь вкусненького вырвать из под носа!
Ответить
boris63
1764578735
Зачем он Армейцам, у нас свои в молодежке не хуже, пусть поросята приучают его к своему корыту.
Ответить
Главные новости
Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»
16:44
3
Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»
16:36
Погребняк сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
16:20
6
У Глебова автоматически продлился контракт с ЦСКА
16:09
ВидеоВандалы сломали статую Месси в Аргентине
15:50
2
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
Что означают жесты судей в футболе
15:20
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Все новости
Все новости
Португальский агент назвал трех россиян с большим будущим
16:56
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Карпин двумя словами оценил 2025-й год для сборной России
15:29
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
Тарпищев назвал лучшего футболиста «Спартака» – летом у него заканчивается контракт
14:53
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Карпин назвал единственную вещь, которая его нервирует в Москве
14:07
5
Думбия назвал самого безумного партнера в ЦСКА: «Глупости натворить умеет»
13:52
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
13:45
14
Сперцян рассказал, почему не дал Кордобе забить рекордный гол с пенальти
13:35
2
Видео«Рубин» пошутил над «Зенитом» из-за 1 удара в створ
13:08
9
Орлов объяснил высказывание, что Глушенков талантливее Аршавина
12:50
3
Губерниев назвал клуб РПЛ, в котором требуется «резать по живому»
12:42
3
Семак высказался о тяжелой травме у игрока «Зенита»
12:24
1
Пономарев назвал два клуба в РПЛ, которые играют красиво
12:13
5
Агент Бонгонда высказался о возможной продаже игрока «Спартаком»
11:56
5
Гусев высказался о давлении в «Динамо»
11:36
3
«Спартак» рассмотрит предложения по вингеру от европейских клубов
11:24
Оскорбительный жест Талалаева рассмотрят на заседании КДК
11:17
12
Сычев раскритиковал игроков «Спартака» за игру с «Балтикой»
11:05
1
Хавбеком «Динамо» заинтересовались два клуба из Бразилии
10:57
1
Галактионов назвал игрока «Локомотива», который блестяще сыграл с «Ростовом»
10:48
Виктор Гусев назвал лучшего игрока РПЛ в первой части сезона
10:25
2
Червиченко – о «Спартаке» в матче с «Балтикой»: «Карета превратилась в тыкву»
10:12
2
Комличенко: «Батраков пожертвовал бомбардирской гонкой ради меня»
09:58
2
Сычев назвал главную задачу ЦСКА в зимнее трансферное окно
09:23
1
«Спартак» может перехватить трансфер игрока у ЦСКА
08:52
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 