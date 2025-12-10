Введите ваш ник на сайте
  Талалаев назвал 2 неудачных матча «Балтики» в РПЛ в первой части сезона

Талалаев назвал 2 неудачных матча «Балтики» в РПЛ в первой части сезона

Сегодня, 11:58
1

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что в первой части сезона в РПЛ только две игры калининградцев прошли не по сценарию его команды.

«С ЦСКА мы сами начудили и не дотерпели немного. Несмотря на все эти судейские ошибки, матч должен был заканчиваться вничью, хотя соперник был сильнее.

С «Пари НН» так получилось, что перед матчем два основных игрока были дисквалифицированы и мы наигрывали другой вариант игры. Прямо перед встречей у нас еще три футболиста выпали. Всe, что мы накатывали неделю, нужно было отменить. На предыгровой тренировке еще вылетел Тентон Йенне. Пришлось с нуля возвращаться к чему‑то другому, и этого не получилось.

Вот эти два поединка, которые сложились не так, как мы хотели, и проходили не по нашему сценарию. Всe остальное – это футбол, моменты, где‑то нам повезло или наоборот. Я считаю, что мы находимся там, где должны находиться», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» проиграла ЦСКА в гостях (0:1) 28 сентября в 10-м туре. 26 октября команда на выезде закончила вничью встречу с «Пари НН» (0:0) в 13-м туре.
  • Калининградцы занимают в РПЛ 5-е место с 35 очками после 18 туров.

Еще по теме:
Талалаев заявил, что «Балтика» станет сильней после зимнего перерыва 5
Глава РПЛ выделил двух лучших тренеров сезона
Гусев может возглавить «Динамо» на постоянной основе, Талалаев и Тедеев не рассматриваются 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Интерес
1765359136
Всё скромно и точно.
