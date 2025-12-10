Талалаев назвал 2 неудачных матча «Балтики» в РПЛ в первой части сезона

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что в первой части сезона в РПЛ только две игры калининградцев прошли не по сценарию его команды.

«С ЦСКА мы сами начудили и не дотерпели немного. Несмотря на все эти судейские ошибки, матч должен был заканчиваться вничью, хотя соперник был сильнее.

С «Пари НН» так получилось, что перед матчем два основных игрока были дисквалифицированы и мы наигрывали другой вариант игры. Прямо перед встречей у нас еще три футболиста выпали. Всe, что мы накатывали неделю, нужно было отменить. На предыгровой тренировке еще вылетел Тентон Йенне. Пришлось с нуля возвращаться к чему‑то другому, и этого не получилось.

Вот эти два поединка, которые сложились не так, как мы хотели, и проходили не по нашему сценарию. Всe остальное – это футбол, моменты, где‑то нам повезло или наоборот. Я считаю, что мы находимся там, где должны находиться», – сказал Талалаев.