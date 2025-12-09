«Спартаку» дали дорожную карту, чем заняться в ближайшие дни

Блогер, болельщик «Спартака» Михаил Борзыкин прокомментировал ситуацию в клубе.

«Год назад «Спартак» за шесть матчей отыграл 11 очков у «Краснодара» и девять – у «Зенита». Это я не к тому, что верю, что «Спартак» обязательно это повторит, а к тому, что отыгрывается практически любое отставание при определенном стечении обстоятельств.

Сейчас у клуба две главные задачи. Первая – расстаться с проходимцем, который величает себя спортивным директором. Вторая – найти тренера и не прогадать. Как вы понимаете, эти две задачи взаимосвязаны.

В отличие от многих, я не считаю, что в эпоху бана есть только первое место. Медали тоже есть. И за них еще можно побороться, поскольку кто-то из топ-5 наверняка весну провалит, как это всегда и бывает.

Но в целом зимой «Спартаку» надо смотреть не в таблицу, а на себя. Спортивный директор. Тренер. Трансферы. Куча других вопросов требует ответов. Например, что же хорошего в хорошем парне Артеме Реброве?» – написал Борзыкин.