  • Главная
  • Новости
«Спартаку» дали дорожную карту, чем заняться в ближайшие дни

Вчера, 21:57
3

Блогер, болельщик «Спартака» Михаил Борзыкин прокомментировал ситуацию в клубе.

«Год назад «Спартак» за шесть матчей отыграл 11 очков у «Краснодара» и девять – у «Зенита». Это я не к тому, что верю, что «Спартак» обязательно это повторит, а к тому, что отыгрывается практически любое отставание при определенном стечении обстоятельств.

Сейчас у клуба две главные задачи. Первая – расстаться с проходимцем, который величает себя спортивным директором. Вторая – найти тренера и не прогадать. Как вы понимаете, эти две задачи взаимосвязаны.

В отличие от многих, я не считаю, что в эпоху бана есть только первое место. Медали тоже есть. И за них еще можно побороться, поскольку кто-то из топ-5 наверняка весну провалит, как это всегда и бывает.

Но в целом зимой «Спартаку» надо смотреть не в таблицу, а на себя. Спортивный директор. Тренер. Трансферы. Куча других вопросов требует ответов. Например, что же хорошего в хорошем парне Артеме Реброве?» – написал Борзыкин.

  • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.
  • Последнее чемпионство было в 2017 году.

рылы
1765308731
год назад у спартака была хорошая осень, особенно ближе к зиме. всё работало. а в перерыве зачем-то накупили дорогих зулусов, которых на лавке держать нельзя - и всё посыпалось. десятку за солари, двадцатку за реально престарелого третьесортного тринидадского зулуса, который 5 лет играл в греции. в ГРЕЦИИ, вать машу! из очень топового и сильного чемпионата взяли, куда обычно сплавляют наш неликвид) я даже глянул: ливая гарсию купили в начале февраля - а первый гол в рпл он забил 24 мая! и то разваливающимся химкам, которых хряки обыграли 5:0, им там кто угодно забил бы, даже заболотный. может даже лысый псих не так уж и виноват в провале. скорее, дело в том, что они после нового года пригласили эталонного мошенника кахигао, который впарил в тарасятник зулусский неликвид втридорога, а разницу мaNdанул себе в карман.
Ответить
