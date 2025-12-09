Клуб РПЛ останется без зарплаты на 2-3 месяца

Финансовые трудности заставляют «Крылья Советов» изощряться в вопросе заработных плат.

«В связи с финансовыми проблемами клуба, игрокам и сотрудникам выплатили зарплату в полном объеме за декабрь заранее. При этом в январе и феврале зарплаты не будет, некоторые источники говорят, что в марте вполне вероятно тоже.

В принципе, это распространенная практика в некоторых клубах, зависимых от областного бюджета (бюрократия, бюджет выделяется на календарный год), но, во-первых, последние годы в Самаре такого не было, а во-вторых, в текущей ситуации страшновато – близок день списания долга перед «РТ Капитал» и открытия нового кредита в банке «Солидарность», – написал источник.