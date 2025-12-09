Введите ваш ник на сайте
Клуб РПЛ останется без зарплаты на 2-3 месяца

Вчера, 21:40
8

Финансовые трудности заставляют «Крылья Советов» изощряться в вопросе заработных плат.

«В связи с финансовыми проблемами клуба, игрокам и сотрудникам выплатили зарплату в полном объеме за декабрь заранее. При этом в январе и феврале зарплаты не будет, некоторые источники говорят, что в марте вполне вероятно тоже.

В принципе, это распространенная практика в некоторых клубах, зависимых от областного бюджета (бюрократия, бюджет выделяется на календарный год), но, во-первых, последние годы в Самаре такого не было, а во-вторых, в текущей ситуации страшновато – близок день списания долга перед «РТ Капитал» и открытия нового кредита в банке «Солидарность», – написал источник.

  • Самарцы занимают в РПЛ 12-е место.
  • За командой следит местный губернатор Вячеслав Федорищев.
  • Сезон РПЛ возобновится ориентировочно 28 февраля.

Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Fibercore
1765306820
А как тогда клуб прошёл лицензирование? Кто его допустил к турниру?!
Ответить
sir_Alex
1765307255
Ещё один клуб уходит в небытие.
Ответить
...уефан
1765307433
..."Началось в колхозе утро". В смысле - "С Новым годом! Пошли на фик"...
Ответить
Борис23
1765307756
Смутные времена настают для Крыльев, придется голодать
Ответить
Mirak92
1765307870
минус клуб
Ответить
Povedkin
1765308212
зависимых от областного бюджета------ Не до футбольных клубов сейчас областным. Кругом беспилотники.На пво кучу бабла надо. И откуда эти беспилотники взялись ?
Ответить
