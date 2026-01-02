Реакция Гвардиолы на увольнение Марески из «Челси»

Хосеп Гвардиола прокомментировал отставку Энцо Марески с поста главного тренера «Челси».

«Челси» потерял невероятного тренера и человека. Это все, что я могу сказать. Таково решение руководства «Челси», поэтому мне больше нечего добавить», – заявил тренер «Манчестер Сити».