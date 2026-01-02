Реакция Гвардиолы на увольнение Марески из «Челси»

Хосеп Гвардиола прокомментировал отставку Энцо Марески с поста главного тренера «Челси».
«Челси» потерял невероятного тренера и человека. Это все, что я могу сказать. Таково решение руководства «Челси», поэтому мне больше нечего добавить», – заявил тренер «Манчестер Сити».
- «Челси» уволил Мареску 1 января.
- Итальянец работал с командой с лета 2024 года.
- При нем лондонцы выиграли Лигу конференций и клубный ЧМ.
- В последних 9 матчах «Челси» одержал всего 2 победы.
- Мареску называют главным кандидатом на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити».
Источник: Manchester Evening News