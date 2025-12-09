Глава РПЛ выделил двух лучших тренеров сезона

Президент РПЛ Александр Алаев назвал лучших тренеров в первой части сезона. По его мнению, это Михаил Галактионов и Андрей Талалаев.

«По первой части – мне очень нравится работа Михаила Галактионова и Андрея Талалаева. В «Локомотиве» русские ребята развиваются, мне нравится.

Можно отметить и Мусаева, и Челестини, и Семака, но если вы спрашиваете про лучших, то Галактионов и Талалаев», – сказал Алаев.