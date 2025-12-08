Президент РПЛ назвал лучшего футболиста в первой части сезона

Президент РПЛ Александр Алаев выделил лучшего игрока первой части сезона. По его мнению, это полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

«Вообще мне очень приятно, что при наличии таких сильных иностранцев в «Зените», «Спартаке», «Динамо», «Краснодаре», ЦСКА и других клубах, на ведущих позициях находятся Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Максим Глушенков.

Но я бы по итогам первой части сезона назвал лучшим футболистом Эдуарда Сперцяна. Сыграл поярче, статистика говорит об этом, он молодец», – сказал Алаев.