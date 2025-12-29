Газизов прокомментировал выбор Евсеева в «Динамо Мх»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера.

«Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ после 18 туров.

Предыдущим местом работы Евсеева был «Черноморец».

Ранее тренер работал в РПЛ в «Уфе» и «Факеле».

– Подписали контракт на полтора года. Не скажу, что было просто договориться. Да, были сложности. Но, как видите, все было преодолимо. Наше желание было двигаться вместе с Вадимом Валентиновичем. Выбор пал неслучайно. Мы опираемся как на его игроцкий опыт, так и на опыт как специалиста, а также на его определенные характеристики как человека. Считаем, что на сегодняшний день это правильный выбор. Мы нужны друг другу. Он нужен нам, а мы нужны ему.

– Компенсация «Черноморцу» будет выплачена?

– Да, но она небольшая. Все в рамках разумного. Все будет нормально, проблем тут не будет.