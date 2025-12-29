Дюков высказался о возможных матчах России с США

Президент РФС Александр Дюков дал понять, что матчи между Россией и США возможны.

– Максим Митрофанов в интервью ТАСС рассказал, что ФИФА и УЕФА, по его мнению, ждут позиции США по возможному допуску наших команд. Наши делегации регулярно летают в США, высшие эшелоны общаются между собой. Что вам известно о позиции США по нашему возможному допуску? Затрагивался ли вообще вопрос какой-то спортивный на переговорах?

– Мы с вами знаем из прессы, что на полях одной из встреч затрагивалась тема возможного футбольного матча, но спорт все же не является основным предметом этих переговоров. После того обсуждения у нас была серия контактов с американской федерацией футбола на тему матчей юношеских и женских команд, но говорить о каких-либо договоренностях на данный момент преждевременно.