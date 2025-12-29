Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дюков высказался о возможных матчах России с США

Сегодня, 17:49
2

Президент РФС Александр Дюков дал понять, что матчи между Россией и США возможны.

Максим Митрофанов в интервью ТАСС рассказал, что ФИФА и УЕФА, по его мнению, ждут позиции США по возможному допуску наших команд. Наши делегации регулярно летают в США, высшие эшелоны общаются между собой. Что вам известно о позиции США по нашему возможному допуску? Затрагивался ли вообще вопрос какой-то спортивный на переговорах?

– Мы с вами знаем из прессы, что на полях одной из встреч затрагивалась тема возможного футбольного матча, но спорт все же не является основным предметом этих переговоров. После того обсуждения у нас была серия контактов с американской федерацией футбола на тему матчей юношеских и женских команд, но говорить о каких-либо договоренностях на данный момент преждевременно.

  • Россия и США сейчас ведут переговоры о завершении СВО на Украине.
  • Основные сборные России и США последний раз играли между собой в 2012 году (2:2).
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

Еще по теме:
Дюков заявил о готовности России принимать ЧМ/Евро 2
РФС будет добиваться пожизненного отстранения Садыгова через ФИФА 1
Судьбу звания лучшего бомбардира сборной России решат немцы 9
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Дюков Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1767021475
Основным предметов разговора являются собственные шкурнички, а люди в порядке очереди, возле горшка подождут футбола.
Ответить
...уефан
1767021781
...достал этот Дюков своими порожняками...
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого
20:58
Аршавин ответил, кто сильнее – он или Канчельскис
20:32
1
Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»
19:58
3
Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России
19:15
8
Кержаков в Петербурге станет преемником Антибиотика
18:57
8
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
В Грузии определили игрока года
17:59
1
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
Все новости
Все новости
Сафонов предположил, какую команду возглавит Семак после «Зенита»
21:28
Мостовой рассказал, как едва не избил болельщиков «Спартака»
20:44
2
Сафонов одним прилагательным описал 2025 год для российского футбола
19:35
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
Газизов прокомментировал выбор Евсеева в «Динамо Мх»
18:15
Дюков высказался о возможных матчах России с США
17:49
2
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
ФотоМостовой сообщил, что подписал контракт со «Спартаком»
17:14
11
Главы двух клубов РПЛ получили ордена от Путина
17:03
2
РФС принял важное решение по «Балтике»
16:41
3
Генич прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
16:16
5
В сборной России высказались о невызове Дугласа Сантоса
16:01
5
МакГиди оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
15:50
2
Первый комментарий Евсеева после возвращения в РПЛ
15:43
5
Мостовой: «Краснодар» тренирует человек, который не знает, как по мячу ударить»
15:36
33
Отец Даку назвал клуб, в котором форвард будет играть во второй части сезона
15:25
2
ЦСКА близок к подписанию игрока «Фенербахче»
15:15
6
«Сколько ему, 20?» Оздоев назвал лучшего футболиста России за последнее десятилетие
15:09
Семин отреагировал на назначение Евсеева главным тренером «Динамо Мх»
14:56
3
Егоров назвал российского игрока, который сейчас стоил бы 100 миллионов
14:09
2
ЦСКА предложит 50 миллионов за нападающего
13:54
21
Кержаков высказался о возможном назначении в «Зените»
13:36
1
«Динамо» рассмотрит подписание бывших тренеров ЦСКА и «Зенита»
13:29
Стало известно новое место работы Кержакова
13:24
4
ФотоМахачкалинское «Динамо» назначило нового главного тренера
13:14
6
30-летняя актриса рассказала о знакомстве и предложении от 23-летнего вингера ЦСКА
13:04
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 