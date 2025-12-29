Подробности контракта Евсеева с клубом РПЛ

Вадим Евсеев станет новым главным тренером «Динамо Мх» и подишет с клубом контракт сроком до лета 2027 года.
Соглашение будет составным. Первая часть действует до конца сезона. Если клуб останется в РПЛ без участия в стыковых матчах, то договор автоматически продляется еще на год.
Евсеев сейчас находится в Москве и представят его команде на сборе в Турции 9 января. За переход тренера из «Черноморца» махачкалинцы выплятят новроссийскому клубу компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.
- Евсеев возглавляет «Черноморец» с сентября 2025 года.
- «Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками после 18 туров. Предыдущий главный тренер команды Хасанби Биджиев ушел в отставку в декабре.