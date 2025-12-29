Подробности контракта Евсеева с клубом РПЛ

Вадим Евсеев станет новым главным тренером «Динамо Мх» и подишет с клубом контракт сроком до лета 2027 года.

Соглашение будет составным. Первая часть действует до конца сезона. Если клуб останется в РПЛ без участия в стыковых матчах, то договор автоматически продляется еще на год.

Евсеев сейчас находится в Москве и представят его команде на сборе в Турции 9 января. За переход тренера из «Черноморца» махачкалинцы выплятят новроссийскому клубу компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.