Егоров назвал российского игрока, который сейчас стоил бы 100 миллионов

Бывший журналист, президент медийного «БроукБойз» Дмитрий Егоров считает, что Андрей Аршавин сейчас стоил бы не менее 100 миллионов евро.
«Аршавин точно стоил бы 100 миллионов евро. Андрей Канчельскис прав.
Сейчас за 100 миллионов покупают конкретно уродов от футбола. Дрищ Исак стоит 100 миллионов фунтов, а великий ван Нистелрой переходил в «МЮ» за 19», – написал Егоров.
- «Арсенал» подписал Аршавина в 2009 году из «Зенита» за рекордные для клуба 16,5 миллионов фунтов.
- Россиянин провел за клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 45 голевых передач.
- Аршавин брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова