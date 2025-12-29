Генич сообщил инсайд о тренере «Спартака»

Комментатор Константин Генич высказаался о потенциальном главном тренере «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.
Сейчас испанец возглавляет кипрский «Пафос».
«Сейчас «Пафос» – это праймовая версия, такой пик, наверное, работы этого специалиста, и тоже неудивителен выбор.
Я скажу так, процентов 70, что с ним договорятся. Там вопрос в том, что [»Спартаку» нужно] договориться с Сергеем Ломакиным. Инсайдерская информация!» – сказал Генич.
- Карседо уже работал в «Спартаке» в штабе Унаи Эмери в 2012 году.
- 52-летний испанец возглавляет «Пафос» с июня 2023 года и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Кипра.
- Бизнесмен Сергей Ломакин является совладельцем «Пафоса».
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»