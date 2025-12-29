Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Генич сообщил инсайд о тренере «Спартака»

Сегодня, 11:15
6

Комментатор Константин Генич высказаался о потенциальном главном тренере «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.

Сейчас испанец возглавляет кипрский «Пафос».

«Сейчас «Пафос» – это праймовая версия, такой пик, наверное, работы этого специалиста, и тоже неудивителен выбор.

Я скажу так, процентов 70, что с ним договорятся. Там вопрос в том, что [»Спартаку» нужно] договориться с Сергеем Ломакиным. Инсайдерская информация!» – сказал Генич.

  • Карседо уже работал в «Спартаке» в штабе Унаи Эмери в 2012 году.
  • 52-летний испанец возглавляет «Пафос» с июня 2023 года и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Кипра.
  • Бизнесмен Сергей Ломакин является совладельцем «Пафоса».

Еще по теме:
Стало известно решение «Спартака» по Бонгонда
Мостовой пригрозил, что прекратит болеть за «Спартак» при назначении одного из тренеров 8
Червиченко назвал двух тренеров, которые подойдут «Спартаку» 2
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Пафос Спартак Карседо Хуан Карлос Генич Константин
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1766998296
Если у "великого""Спартака" тренер "Пафоса"-"праймовая версия, то я шахиншах Ирана.
Ответить
СильныйМозг
1766998349
Болельщики спартака и так пафосные, так еще и тренера себе под стать нашли. Совсем, шаурмы с бромонтаном переели.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1767000856
Запасаемся попкорном. Лузеры покупают за дорого очередного физрука. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого
20:58
Аршавин ответил, кто сильнее – он или Канчельскис
20:32
1
Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»
19:58
3
Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России
19:15
8
Кержаков в Петербурге станет преемником Антибиотика
18:57
8
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
В Грузии определили игрока года
17:59
1
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
Все новости
Все новости
Сафонов предположил, какую команду возглавит Семак после «Зенита»
21:28
Мостовой рассказал, как едва не избил болельщиков «Спартака»
20:44
2
Сафонов одним прилагательным описал 2025 год для российского футбола
19:35
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
Газизов прокомментировал выбор Евсеева в «Динамо Мх»
18:15
Дюков высказался о возможных матчах России с США
17:49
2
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
ФотоМостовой сообщил, что подписал контракт со «Спартаком»
17:14
11
Главы двух клубов РПЛ получили ордена от Путина
17:03
2
РФС принял важное решение по «Балтике»
16:41
3
Генич прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
16:16
5
В сборной России высказались о невызове Дугласа Сантоса
16:01
5
МакГиди оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
15:50
2
Первый комментарий Евсеева после возвращения в РПЛ
15:43
5
Мостовой: «Краснодар» тренирует человек, который не знает, как по мячу ударить»
15:36
33
Отец Даку назвал клуб, в котором форвард будет играть во второй части сезона
15:25
2
ЦСКА близок к подписанию игрока «Фенербахче»
15:15
6
«Сколько ему, 20?» Оздоев назвал лучшего футболиста России за последнее десятилетие
15:09
Семин отреагировал на назначение Евсеева главным тренером «Динамо Мх»
14:56
3
Егоров назвал российского игрока, который сейчас стоил бы 100 миллионов
14:09
2
ЦСКА предложит 50 миллионов за нападающего
13:54
21
Кержаков высказался о возможном назначении в «Зените»
13:36
1
«Динамо» рассмотрит подписание бывших тренеров ЦСКА и «Зенита»
13:29
Стало известно новое место работы Кержакова
13:24
4
ФотоМахачкалинское «Динамо» назначило нового главного тренера
13:14
6
30-летняя актриса рассказала о знакомстве и предложении от 23-летнего вингера ЦСКА
13:04
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 