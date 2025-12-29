Агенты Жезуса высказались о его включении в сделку с «Зенитом» по Жерсону

В агентстве Link Sports, работающем с защитником «Крузейро» Жонатаном Жезусом, прокомментировали иннформацию, что игрок может войти в сделку по трансферу Жерсона из «Зенита».

«Интерес «Зенита» к Жезусу есть, но мы не можем говорить о других игроках», – заявили в агентстве.

21-летний Жезус в этом году провел за «Крузейро» 31 матч, забил 1 гол, сделал 1 ассист.