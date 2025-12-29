Новый клуб Станковича заинтересовался защитником «Локомотива»

«Црвена Звезда» интересуется защитником «Локомотива» Лукасом Фассоном.

Подписание футболиста поддерживает новый главный тренер белградцев Деян Станкович.

Ему нравится универсальность бразильца, который может играть как в центре, так и на левом фланге обороны. Кроме того, контракт игрока истекает уже летом, что облегчит переговоры и позволит избежать лишних затрат на усиление.

Боссы «Црвены Звезды» видят Фассона в качестве замены основных центральных защитников команды: Родригана, которого ждут в Саудовской Аравии, и серба Лековича. Он интересен клубам из Италии и Испании.

За команду из Белграда также выступает Наир Тикнизян. Бывший одноклубник хорошо знаком с бразильцем и поможет с адаптацией.

Сейчас всe зависит от того, договорится ли «Локомотив» с игроком о продлении соглашения. Текущая стоимость Фассона – 4 миллиона евро, но из-за истекающего контракта цена может снизиться вдвое.