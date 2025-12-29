Ударивший пешехода арбитр выплатил компенсацию

Арбитр Игорь Захаров заключил мировую сделку с пешеходом, которого ударил в ходе конфликта на дороге.

Рефери выплатил компенсацию, которая будет отправлена на нужды кондуктивного детского сада «Всe сам». Сообщается, что Захаров добавит к этим деньгам крупную сумму и лично от себя.

«Дети с особенностями развития и их родители – особенно уязвимая социальная категория. Я считаю, им обязательно нужно помогать.

Я очень рад, что получилось уладить ситуацию миром, загладить все претензии и сегодня вместе сделать большое и доброе дело», – сказал Захаров.