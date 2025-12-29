Маск отреагировал на публикацию Роналду

Предприниматель Илон Маск репостнул в соцсети Х публикацию Криштиану Роналду и добавил эмодзи кубка 🏆.

Ранее нападающий «Аль-Насра» получил награду лучшему игроку года на Ближнем Востоке от Globe Soccer Awards и выложил свои фотографии с церемонии.

Роналду написал: «Особенный момент, чтобы завершить этот год. Я продолжаю идти вперед с той же страстью, самоотдачей и жаждой достижений, как и всегда, чтобы добиваться своих целей. Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом году».