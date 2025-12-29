Маск отреагировал на публикацию Роналду

Предприниматель Илон Маск репостнул в соцсети Х публикацию Криштиану Роналду и добавил эмодзи кубка 🏆.
Ранее нападающий «Аль-Насра» получил награду лучшему игроку года на Ближнем Востоке от Globe Soccer Awards и выложил свои фотографии с церемонии.
Роналду написал: «Особенный момент, чтобы завершить этот год. Я продолжаю идти вперед с той же страстью, самоотдачей и жаждой достижений, как и всегда, чтобы добиваться своих целей. Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом году».
- Роналду в третий раз подряд был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards.
- В этом сезоне 40-летний португалец провел за «Аль-Наср» 14 матчей, забил 13 голов, сделал 3 ассиста.
Источник: страница Илона Маска в соцсети X