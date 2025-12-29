Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой пригрозил, что прекратит болеть за «Спартак» при назначении одного из тренеров

Мостовой пригрозил, что прекратит болеть за «Спартак» при назначении одного из тренеров

Сегодня, 10:12
18

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сказал, какой тренер должен возглавлять красно-белых.

– Как и в «Динамо», в «Спартаке» пока не приняли решения о том, кто будет главным тренером команды во второй части сезона. Вы кого видите на посту наставника красно-белых?

– Кто-то говорил, что Слуцкого рассматривают в «Спартаке». Вы что издеваетесь? Вообще с ума сошли? Я тогда вообще перестану болеть за «Спартак», если команду возглавит Слуцкий!

– Говорили и про возвращение Валерия Георгиевича Карпина…

– Я даже комментировать этот бред не буду. Какое возвращение Карпина в «Спартак»? Сколько можно возвращаться? В одну реку дважды не входят, елки-палки.

– Ну, а кто, если не Слуцкий и не Карпин? Кто должен тренировать «Спартак»?

– Я уже 15 лет как вернулся в Россию и постоянно слышу вопрос о том, кто должен тренировать «Спартак». Вот скажите мне, какая разница? Главное, чтобы футбольный был человек. И все.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Слуцкий Леонид Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (18)
Povedkin
1766993272
Главное, чтобы футбольный был человек====И мяч чеканить умел.Все намякивает и намякивает Санек кто должон быть тренером Спартака.Гы гы
Ответить
Good_win_ФКСМ
1766993464
Совещание в совете директоров ФК СМ: - шеф, шеф, все пропало!!! Мостовой отказывается за нас болеть!!! - беда-то какая..... у Моста уже просто чердак на улице....
Ответить
aldo conte
1766993709
Страшная угроза. Акции "Спартака" на футбольной бирже упали так низко, как этой случилось в 1976 г., когда он вылетел в первую лигу.
Ответить
СильныйМозг
1766994458
Футбольный человек? Ну тогда Элтон Джон, любит с мальчиками мячи погонять.
Ответить
oyabun
1766995251
У Александра истерика, потому что никто даже не рассматривает его кандидатуру.
Ответить
zigbert
1766995799
Вряд ли эти тренеры окажутся в Спартаке но если выбирать из упомянутых выше то Слуцкий будет выглядеть предпочтительней,по успешности тренерской работы.
Ответить
Fju-2
1766998803
Вот скажите мне, какая разница кто должен тренировать «Спартак»? Главное, чтобы это был человек, умеющий продавать короны в телемагазине)
Ответить
rash1959
1767000475
Ну когда же освободится койка в психушке? Пациент давно созрел.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1767001045
За спартак болеть нынче не комильфо. Они давно превратились в антинародный КБ позор России. Гыгыгы
Ответить
boris63
1767004090
Да дайте уже Саньке поиграть, пусть отведет душу и успокоиться.
Ответить
