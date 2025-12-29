Писарев сказал, есть ли в сборной России заговор против ЦСКА

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о слухах на тему заговора национальной команды против ЦСКА.
– Вы же наверняка читали теории про заговор, когда Карпин выпускал игроков ЦСКА именно на второй матч, чтобы сплавить конкурента.
– Посмеялся.
– Получается, не плавите ЦСКА?
– Вопрос в том, когда футболисты последний раз сыграли за клуб. Логично, что в первом матче сборной мы больше используем тех, кто провeл свой матч в субботу, а не в воскресенье. Это же объективно.
В ноябре вообще получалось, что второй матч сборной был 15 ноября, а ЦСКА только через неделю играл. Этого мало для восстановления? Выдумывать и говорить можно что угодно, а я вам привeл факты.
- Сборная России в 2025 году провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 7 побед при 3 ничьих и 1 поражении. Она забила 25 голов, а ее соперники – 7.
- ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 36 очками после 18 туров.
Источник: «Чемпионат»