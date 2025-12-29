Кержаков высказался о возможном назначении в «Зените»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков отреагировал на информацию о своeм назначении на должность директора спортивной школы олимпийского резерва «Зенита».
«Переговоры ведутся по этому вопросу. Это же городское учреждение, а на должность назначают городские власти. От их решения будет зависеть. Это назначаемая должность.
Это моя родная школа. Для меня было бы честью возглавить СШОР «Зенит». Я отдам всe, чтобы вывести еe на более качественный уровень, и постараюсь дать самое лучшее для учащихся и тренеров этой школы», – сказал Кержаков.
- Кержаков выступал за «Зенит» в 2001–2006, 2010–2015 годах и в сезоне-2016/17.
- Последним местом его работы в качестве главного тренера был «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.
Источник: «Чемпионат»