Первый комментарий Евсеева после возвращения в РПЛ

Новый главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев прокомментировал назначение.

«Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ после 18 туров.

Предыдущим местом работы Евсеева был «Черноморец».

Ранее тренер работал в РПЛ в «Уфе» и «Факеле».

«Переговоры шли долго. Я работал в Новороссийске – ситуация заключалась не только в моeм желании и решении, но и в переговорах между клубами. Разговор был длинный. С моей точки тоже были некоторые пожелания.

В Новороссийске всe складывалось хорошо. Понятно, что это РПЛ – движение наверх. Значит, хорошо поработали в «Черноморце», поэтому позвали в РПЛ. Если бы не было каких-то задач в «Динамо», не пришeл бы новый тренер», – сказал Евсеев.